Christopher Ciccone, hermano de Madonna, muere a los 63 años

Un cáncer le quitó la vida a Christopher Ciccone, hermano de la "Reina del Pop", Madonna, a los 63 años, según reportó este domingo el diario The New York Post de Estados Unidos.

De acuerdo con los informes, Christopher, un destacado diseñador que colaboró en el desarrollo de la carrera de su hermana, falleció después de una prolongada lucha contra la enfermedad. Este trágico acontecimiento ocurre a pocas semanas del deceso de su madrastra, Joan Clare Ciccone, quien también murió de cáncer.

Un representante de Ciccone confirmó que el diseñador falleció el viernes en Michigan.

Christopher y Madonna trabajaron mano a mano durante gran parte de la trayectoria profesional de la intérprete de éxitos como "Hung Up" y "Like a Virgin". A lo largo de los años, desempeñó múltiples roles, incluyendo asistente, vestidor, estilista y director artístico de la mítica artista. Sin embargo, su relación se deterioró en 2008, tras la publicación de sus memorias Life with My Sister Madonna, donde reveló detalles íntimos de su vida junto a la estrella.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/06/madonna-y-su-hermano.jpg Madonna junto a su hermano Christopher.

Trayectoria

A lo largo de su carrera, Christopher también se destacó como diseñador, artista y director. Organizó varias giras de conciertos y trabajó en videos musicales para artistas como Dolly Parton y Tony Bennett, así como en proyectos cinematográficos. En el ámbito personal, se casó con el peluquero británico Ray Thacker en 2016.

La muerte de Christopher Ciccone deja un vacío en la familia Ciccone y en el mundo del diseño, recordando la compleja, pero significativa relación entre él y su famosa hermana. Hasta este momento, cantante no se ha referido al deceso de su hermano.

