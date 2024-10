Netflix gana 6.843 millones de dólares entre enero y octubre, un 53 % más interanual

La plataforma estadounidense de 'streaming' Netflix anunció este jueves un beneficio acumulado de 6.843 millones de dólares entre enero y octubre, un 53 % más interanual.

La empresa, que divulgó sus resultados financieros al cierre de Wall Street, reportó también una facturación de 28.754 millones de dólares en los nueve meses transcurridos en el ejercicio, un 15 % más.

En un comunicado, Netflix señaló que en los tres primeros trimestres de 2024 se han incrementado las horas de visualización hasta dos horas diarias de media por miembro de pago, reflejo de una audiencia "comprometida".

Netflix surge en 1997 en California (Estados Unidos) como una compañía de alquiler de DVD entregados por vía postal. A lo largo de su historia la empresa ha sufrido diversas transformaciones hasta que, para 2019, se trata de una empresa mediática que participa en la producción audiovisual desde la concepción o adquisición del producto hasta su difusión, en este caso a través de una plataforma por internet.419 El nombre de Netflix procede de Net abreviatura de «internet» y flix de flicks forma coloquial en inglés de "películas".

El mito creado por la propia compañía indica que todo empezó cuando Reed Hastings alquiló la película Apolo 13, en la cadena de videoclubes Blockbuster, y al devolverla con unos días de retraso tuvo que pagar una multa de 40 dólares. Resignado, Hastings decidió crear una cadena de videoclubes sin multas ni compromisos. Sin embargo, en el libro Netflixed: the Epic Battle for America's Eyeballs, el cofundador de la empresa, Marc Randolph, relata que la idea surgió con base en el deseo de iniciar un negocio de comercio electrónico que, finalmente, elegiría al DVD como su producto.

Durante meses, Randolph y Hastings fueron depurando su idea en los recorridos que hacían camino a su trabajo en la empresa de software Pure Atria, donde el primero era director de mercadotecnia y el segundo director general. En un principio, Netflix era un videoclub virtual cuyos clientes elegían películas a través de una plataforma en línea y éstas eran entregadas mediante correo postal.

Los suscriptores hacían una selección de varios títulos del catálogo de la empresa, la cual les enviaba el primero en un sobre con el porte pagado para su regreso. Una vez que Netflix recibía de regreso la primera película, enviaba la segunda y así sucesivamente Durante esos primeros años y hasta aproximadamente 2002, la empresa se presentaba a sí misma como "el servicio de alquiler de DVD en línea más grande del mundo"