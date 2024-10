Fallece el actor Michael Newman, famoso por "Guardianes de la bahía"

Este martes se confirmó el fallecimiento del actor Michael Newman, conocido por su papel en la serie de los años 90, Los Guardianes de la Bahía. Newman tenía 68 años y falleció tras un prolongado padecimiento.

La noticia fue confirmada por Matt Felker, amigo cercano de Newman y director de la docuserie After Baywatch: Moment in the Sun. Felker indicó que el actor falleció el domingo 20 de octubre, rodeado de su familia y amigos.

Newman se destacó en Los Guardianes de la Bahía como uno de los pocos actores que era salvavidas en la vida real. Participó en 150 episodios de la serie, siendo el segundo con más apariciones, después de David Hasselhoff.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/22/tele.jpg Michael Newman yDavid Hasselhoff.

Además de su carrera actoral, también trabajó como bombero, profesión que continuó tras la finalización de la serie, hasta su retiro después de 25 años de servicio.

En 2006, Newman fue diagnosticado con enfermedad de Parkinson, y en sus últimos años se dedicó a recaudar fondos para la Fundación Michael J. Fox, con el objetivo de concienciar sobre la enfermedad y apoyar la investigación para su cura.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/22/tele5.jpg David Hasselhoff y Michael Newman fueron de los actores principales deLos Guardianes de la Bahía.

En agosto, compartió su esperanza de que contar su historia personal ayudara a generar conciencia sobre la importancia de encontrar tratamientos efectivos.

Newman reflexionó sobre cómo su diagnóstico afectó su vida, señalando que le había proporcionado tiempo para pensar y aprender, aunque también trajo desafíos significativos. Su legado perdurará tanto en la pantalla como en su compromiso con la causa del Parkinson.