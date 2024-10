Oz Rodríguez: "Es importante que los latinos cuenten sus propias historias"

El talento dominicano en el cine y la televisión internacional sigue dejando su huella, especialmente en Estados Unidos. El productor de televisión y director de cine Oz Rodríguez es un ejemplo de ello.

En 2019, la industria de la televisión norteamericana premió su labor con un Emmy por su talento creativo en la serie "Creando Saturday Night Live", del popular programa estadounidense. Con una trayectoria marcada por la dedicación, el deseo de superación y el talento, Oz ha logrado imponerse en un sector competitivo.

Recientemente dirigió dos capítulos de la serie de Netflix "Nobody Wants This" (Nadie quiere esto), una producción que ha atrapado a los suscriptores de la plataforma. Pero, además, entre sus trabajos, destacan "Vampires vs. The Bronx", así como episodios de "A.P. Bio", "Neón", "Bupkis" y su participación en el equipo de producción de "Saturday Night Live".

El artista concedió una entrevista a Diario Libre, donde compartió detalles de sus logros en la televisión y el cine.

—¿Cómo ha sido tu experiencia en la televisión y en la industria cinematográfica en Hollywood? ¿Sigues trabajando en el programa Saturday Night Live?

No estoy trabajando en el programa cada semana, pero mantengo relaciones con ellos y colaboro de otras maneras. Por ejemplo, esta es la temporada número 50 y estamos preparando documentales sobre esos 50 años de "Saturday Night Live" que saldrán el año que viene. A veces vengo y ayudo. La temporada pasada trabajé en el episodio de Bad Bunny porque habla español y estuve ahí para apoyar. Así que no estoy ahí día a día, pero todavía formo parte de la familia y hago mucho.

—¿Cómo se dio tu ingreso a un programa tan visto en Estados Unidos?

Me mudé de Santo Domingo a Los Ángeles para estudiar cine, ya que no había escuelas de cine como las de ahora en República Dominicana. Después de graduarme, la industria del cine era difícil; hay mucha suerte involucrada. Creía que Hollywood me llamaría, pero eso no sucedió.

Así que comencé a hacer cortos con amigos, los subimos a Internet y eso llevó a que me contrataran en Funny or Die, un sitio que comenzó Will Ferrell, un exintegrante de "Saturday Night Live". Allí trabajé varios años haciendo cortos cómicos y de ahí me llamaron para "Saturday Night Live".

—¿Qué representó el Emmy para ti en ese momento? ¿Cómo ha influido en la proyección de tu carrera a nivel internacional?

Es un premio muy importante en la industria de la televisión. Fue una noche increíble; era mi tercera nominación y ganamos. Te da respeto y una posición diferente porque ahora eres parte de un grupo que ha ganado un trofeo así. Fue algo surrealista; todavía no me lo creo.

—Hemos seguido tu carrera y vemos que en Netflix está la serie "Nobody Wants This". ¿Qué representa para ti trabajar en esta producción y el nivel de aceptación que ha tenido?

Cuando conseguí el trabajo fue emocionante porque trabajaba con actores que ya conocía. , ya que he hecho muchas comedias, pero esto tiene elementos de romance y drama que me interesaban. No sabía que tendría tanto éxito; fue una sorpresa. Recibí mensajes de amigos y profesores, y ver que algo funciona y que la gente se conecta con las historias fue una experiencia muy bonita que no me esperaba.

—¿Cómo te has sentido con la conexión del público dominicano que sigue tu trayectoria?

Significa muchísimo para mí. Aunque vivo aquí, crecí en República Dominicana y mi mente siempre está allá. Los mensajes que llegan de un número 809 tienen un valor especial.

—¿Puedes compartir algunos datos sobre tu agenda?

El año que viene vendrán muchos proyectos. Hice un episodio de una serie de Disney y escribí un libro con una autora dominicana-americana para Disney que saldrá en marzo de 2025. También trabajé en un documental de "Saturday Night Live" sobre la música del programa, que será de dos horas.

—¿Qué opinas sobre el cine que se está haciendo en el país tras la implementación de la Ley de Cine? ¿Le has dado seguimiento?

Me fui antes de que eso sucediera, pero siempre he pensado que si esa oportunidad hubiera existido cuando vivía allá, no me hubiera ido. Es increíble que figuras como Jennifer López y Brad Pitt vengan a filmar a la República Dominicana.

Lo más importante es que se están contando historias dominicanas, que cada año son mejores y hay un público interesado en ellas.

—¿Te gustaría regresar a tu país y desarrollar algún tipo de proyecto?

Sí, estoy trabajando en eso. Tengo dos historias que estoy escribiendo y me gustaría filmarlas allá. Es muy importante para mí.

—¿Hay más oportunidades para el talento latino en la industria del entretenimiento en Hollywood?

Sí, hay más aceptación de historias latinas. Es importante que los latinos cuenten sus propias historias y no esperen oportunidades de afuera. Cuando hay resultados, es cuando la gente se da cuenta de que hay un mercado.

—¿Vienes con frecuencia a disfrutar con la familia?

Sí, visito mucho. No soy tan activo en redes, pero estoy allá bastante. Aunque no podré ir en diciembre, estaré en Puerto Rico y llevaré a la familia conmigo.

"Siempre pienso en que todo se puede"

Oz Rodríguez es un joven que ha apostado a lo que cree y no ha dudado en transitar por senderos complejos con el propósito de alcanzar su meta. El cineasta aprovechó su contacto con el público a través de Diario Libre para animar a los jóvenes dominicanos a no desmayar en sus propósitos. "Siempre pienso en que todo se puede. El camino es difícil, pero es importante creer en uno mismo y trabajar duro. Hay que ser creativo cada día, incluso cuando no hay oportunidades. No perder esa manera de pensar es fundamental", sostuvo.

Viaja a Estados Unidos

Rodríguez se graduó de comunicación publicitaria en República Dominicana y, posteriormente, en 2002 viajó a California para estudiar cine, su verdadero sueño, en Los Angeles Film School.