Emisión filatélica conmemora nacimiento del maestro Ramón Oviedo

El Instituto Postal Dominicano (Inposdom) y la Fundación Ramón Oviedo conmemoran el centenario del nacimiento del maestro ilustre de la pintura dominicana.

Esta conmemoración consiste en una emisión filatélica de 20 mil sellos postales que representan tres magníficas obras suyas; una fotografía del artista, tomada por David Pou; y un retrato que le fue realizado por su nieto Omar Molina Oviedo.

La emisión filatélica en homenaje a Ramón Oviedo consiste en 4,500 hojas bloque con cuatro sellos postales, 18 mil en total, con un valor nominal de 75 pesos y un tamaño de 4x4 centímetros cada uno; así como dos mil estampillas en formato "souvenir" (recuerdo), con un precio unitario al público de 100 pesos y una dimensión de 6x9 centímetros.

El mercado del arte demanda y revaloriza las obras del maestro dominicano: recientemente, una pintura suya de gran formato fue vendida en una transacción local privada por más de 100 mil dólares (cifra superior a los seis millones de pesos).

En tanto, otro cuadro de Oviedo fue subastado en Estados Unidos, en 2023, por 35 mil dólares (más de dos millones de pesos).

Tal auge ha generado, entre coleccionistas locales e internacionales especializados en la filatelia de contenido artístico, expectativas de un rápido aumento del valor de los sellos postales en honor a Oviedo, considerado uno de los grandes creadores de la plástica latinoamericana.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/29/2.jpg

Obras reproducidas

Dos de los sellos postales reproducen las pinturas Fin de la farsa (década de 2000), y Autorretrato (1975); mientras que, en la estampilla en formato "souvenir", aparece la obra Haciendo uso del espacio (1975), todas de Ramón Oviedo.

Un cuarto sello postal muestra el impresionante retrato fotográfico del maestro, realizado por el artista del lente David Pou; y, un quinto, exhibe una reproducción de Homenaje postrimero a mi viejo, retrato de Ramón Oviedo pintado por su nieto Omar Molina Oviedo en 2010.

Con la estampilla del Inposdom, Molina Oviedo se convierte en el único pintor dominicano vivo con una obra representada en un sello de correos del país. El nieto del maestro Oviedo es considerado por la crítica especializada como uno de los mejores pintores criollos contemporáneos, por mérito propio.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/29/3.jpg

Exposición de dibujos de Oviedo

Durante el acto de puesta en circulación, fueron firmados los coleccionables "sobres de primer día", para dar por oficializada la emisión filatélica; y presentada una exposición retrospectiva de dibujos de Oviedo pertenecientes a familiares del artista y a los coleccionistas Mario Martínez y Louis Sneider.

Con la muestra, abierta al público hasta el 7 de febrero de 2025, concluirán las celebraciones del centenario del maestro.

Realizada en el Palacio de Bellas Artes con el apoyo de la dependencia y del Ministerio de Cultura, la ceremonia estuvo encabezada por Marianne de Tolentino, directora de la Galería Nacional de Bellas Artes; Óscar Reyes, subdirector del Inposdom; y Omar Molina Oviedo, presidente de la Fundación Ramón Oviedo.

También participaron Alejandro Vignieri, presidente de la Sociedad Filatélica Dominicana; y los coleccionistas de arte Fernando Báez, Luis Felipe Cartagena y Mario Martínez; así como por Aracelis y Ramón, hijos de Ramón Oviedo.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/29/4.jpg

Legado familiar

"La emisión nos llena de satisfacción, pues es un reconocimiento que trasciende en el tiempo, como la obra pictórica del maestro. Toda actividad para exaltar al ilustre, especialmente en el marco de la celebración de su centenario, nos llena de una felicidad que no solo es nuestra, sino de todo el pueblo dominicano", afirmó Molina Oviedo.

El presidente de la Fundación Ramón Oviedo añadió que la propuesta de una emisión filatélica en homenaje al maestro ilustre de la pintura dominicana fue acogida con beneplácito y de manera unánime por el Inposdom y la Comisión Oficial Filatélica, siendo oficializada mediante el decreto presidencial No. 687-23.

"Agradezco", continuó Molina Oviedo, "que se tomara en cuenta mi trabajo pictórico, para ser difundido de forma trascendental mediante esta puesta en circulación limitada que honra la trayectoria de Ramón Oviedo. Es un privilegio que no todos los artistas reciben en vida. Me honra y me compromete a seguir llevando el legado familiar en la dirección correcta", comentó.

Sobre Molina Oviedo, De Tolentino dijo que se trata "de un artista muy reconocido, que ha heredado el talento de su abuelo querido", al tiempo que definió a este último como "un pintor cimero, moderno y hasta contemporáneo; uno de los grandes artistas de América Latina.

Casi todos los cuadros de Ramón Oviedo fueron obras maestras".

En tanto, Aracelis Oviedo Colón, hija del maestro ilustre de la pintura dominicana, describió la emisión postal como "un sueño realizado. Siempre le decía: quiero un sello de correos para usted, padre. Con estas estampillas, se cierra un círculo en la trayectoria de un artista histórico, orgullo de la nación dominicana".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/29/1.jpg

Correspondencia internacional

El presidente de la Sociedad Filatélica Dominicana definió a Ramón Oviedo como "un pintor social que luchó incansablemente por la dominicanidad y el bienestar de su pueblo; por lo que es honrado con sellos postales que viajarán por todo el mundo".

La emisión filatélica está destinada, por el precio de cada estampilla, a la correspondencia internacional: un sello de 75 pesos sirve para enviar una carta de 20 gramos a Europa; mientras que, con el "souvenir" de 100 pesos, la misiva puede llegar a Asia o África, explicó Vignieri.

El experto detalló que los bloques de sellos puestos a circular están adornados con una trama, transparente al 60 %, que deja ver obras de diferentes etapas pictóricas del maestro Oviedo, las cuales pertenecen al coleccionista Fernando Báez. Y agregó que las estampillas están disponibles en todas las estafetas del Inposdom.