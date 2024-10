Los disfraces más sorprendentes de Heidi Klum, la reina de Halloween

Halloween es una festividad llena de tradiciones, desde la recolección de dulces hasta las emblemáticas linternas de calabaza. Pero uno de los momentos más esperados cada año es el espectáculo de disfraces de la supermodelo y personalidad de televisión Heidi Klum.

Klum es conocida por sus elaborados y sorprendentes disfraces. En 2022, llegó a su fiesta envuelta en un disfraz de gusano, colgando del extremo de un hilo de pescar.

"Sólo quería ser algo aleatorio", comentó mientras se acomodaba en el suelo para maximizar el efecto de su disfraz. "No creo haber visto nunca a nadie que fuera una lombriz de lluvia".

En el año anterior, Klum sorprendió aún más al solicitar la ayuda de artistas del Cirque du Soleil para crear las plumas de la cola de su disfraz de pavo real.

"Se necesita mucha planificación, ¿sabes?", dijo a través de su pico de pavo real, con su esposo Tom Kaulitz a su lado, vestido como un huevo. "Porque primero, tienes que tener una idea".

Klum también ha creado impresionantes disfraces en años pasados, como en 2008, cuando se vistió de Kali, la diosa hindú de la muerte y la destrucción, luciendo múltiples brazos, cabezas colgando y una profunda capa de pintura corporal azul.

"Siempre empiezo a planificar mi look para el próximo año de inmediato", reveló Klum a la Associated Press. "Después de esta noche, pensaré en lo que haré el año que viene. Siempre tiene que ser diferente. Completamente diferente".

Entre otros de sus disfraces memorables se encuentran un Transformer gigante, una versión mayor de sí misma y un experimento extraterrestre fallido.

También ha sorprendido a sus fans transformándose en una aterradora mariposa, un simio, un gato, un cuervo y en personajes de dibujos animados como Jessica Rabbit y Fiona de "Shrek".

Para aquellos que aún no saben qué ponerse este Halloween, Klum ofrece un consejo: dejar las máscaras compradas en la tienda en casa.

"A mí personalmente no me gusta cuando la gente se esconde detrás de esas máscaras completas. Prefiero cuando la gente se pone un poco más creativa y juega con su cara, usando mucho maquillaje. Siempre me gusta más eso en mí; realmente doy miedo con la cara", compartió en 2007.

Con su enfoque creativo y sorprendente en los disfraces, Heidi Klum continúa siendo un referente en la celebración de Halloween, invitando a todos a dejar volar su imaginación.