Chef Tita entra a la lista The Best Chef Awards 2024 y gana "dos cuchillos"

En el marco de la 8va edición de "The Best Chef Awards", la plataforma culinaria global que nombra a los mejores chefs del mundo, la República Dominicana entra por primera vez a esta prestigiosa plataforma mediante la entrega del galardón de dos cuchillos a la destacada chef dominicana Inés Páez Nin, Chef Tita y su restaurante Morisoñando.

Este reconocimiento, que se realiza por votación, honra a los chefs en función del impacto, proyección, calidad y habilidad, en tres categorías, uno, dos y tres cuchillos, distinguiendo a profesionales culinarios destacados en 6 continentes.

"Siento que ha valido la pena trabajar por tantos años con pasión por una de las gastronomías y culturas más ricas del Caribe, mi gastronomía dominicana, que tanto orgullo me ha dado mostrarla al mundo y hoy me siento muy honrada y agradecida de que este trayecto que emprendí hace mas de 20 años haya sido tomado en cuenta en esta plataforma", afirmó Chef Tita.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/07/f014ad18-6181-46df-ab6e-d0e1fee9e396.jpg Parte de los chefs reconocidos.

Galardonados

Además de la chef dominicana, le fueron entregados el galardón de cuchillos a los mundialmente reconocidos: Jaime David Rodríguez, Janaina Torres, Sergio Díaz, Elena Arzac, Angel León, Alex Atala, Dani Garcia, Massimo Botura, Andoni Aduriz.

Así como Pierre Gagnaire, Diego Guerrero, Leo Espinosa, Pia León, Dominique Crenn, Mei Kogo, Virgilio Martinez, Martin Berasategui, Manu Buffarra, Dabiz Muñoz, Himanshu Saini, Julien Royer, Yoshihiro Narisawa, Jorge Vallejo, Tassia Magalhaes, Junghyun Park, Vaughan Mabee, René Redzepi, Ana Ros, Agustin Balbi, Christophe Pelé, entre otros.

"No me equivoqué cuando aposté por primera vez a un proyecto en el que viéramos evolucionada la gastronomía de mi país. Recibir este reconocimiento me confirma que en nuestra isla tenemos el mayor de los potenciales para continuar proyectándonos ante el mundo" concluyó la chef.

La chef agradeció a los fundadores de The Best Chef Awards, a su equipo de cocina, a Induveca, a su hija, su familia, sus seguidores, comensales y amigos cocineros, por todo el apoyo en su trayectoria, refiere una nota de prensa.

Esta entrega, que reunió a la elite culinaria mundial, se destacó por una espectacular ceremonia en Dubái, marcando la primera vez que el prestigioso evento se celebra en Oriente Medio.

Organizado en el hotel Atlantis The Palm, con el apoyo del Departamento de Economía y Turismo de Dubái (DET), los premios de este año honraron a 550 chefs de 61 países, lo que la convierte en la edición más grande hasta la fecha y un testimonio del creciente estatus de Dubái como capital culinaria.

La ceremonia de premiación concluyó tres días de eventos emocionantes, que incluyeron paneles de discusión que invitaron a la reflexión, como el Area Talks, donde Chef Tita disertó sobre el futuro de la gastronomía dominicana; la conferencia Food Meets Science y experiencias culinarias exclusivas.

Con más de 3,000 asistentes, la edición de 2024 creó una plataforma vibrante para que chefs, líderes de la industria y entusiastas culinarios de todo el mundo se conectaran, colaboraran e inspiraran.

Los (3) mejores chefs del mundo 1er lugar: Rasmus Munk – Alquimista, Dinamarca. Famoso por su enfoque vanguardista, el trabajo de Munk en Alchemist combina elementos teatrales con innovación culinaria, ofreciendo una experiencia inmersiva que lo ha elevado a la aclamación mundial.

2do lugar: Albert Adrià – Enigma, España. Icono de la experimentación culinaria, Adrià sigue rompiendo fronteras en Enigma, donde su trabajo combina la narración de historias con una técnica innovadora, consolidando su influencia en la industria.

3er lugar: Eric Vildgaard – Jordnær, Dinamarca. Reconocido por su compromiso con la sostenibilidad y la pureza, las creaciones de Vildgaard en Jordnær son un testimonio del arte de los ingredientes nórdicos locales, lo que hace que su trabajo resuene a escala mundial







The Best Chef Awards

Fundada con la visión de celebrar e inspirar el talento culinario en todo el mundo, The Best Chef sirve como una plataforma fundamental para que los entusiastas de la comida intercambien conocimientos, discutan temas actuales y fomenten una comunidad apasionada por la gastronomía.