"Paris Photo", el epicentro de la fotografía mundial

Noviembre es el mes de la fotografía en Francia. En ese marco abrió sus puertas este jueves la 27ª "Paris Photo". Esta concurrida feria reúne en el Grand Palais de la capital francesa a casi 200 galerías del mundo entero.

Serán cuatro días para celebrar el bicentenario de la aparición de la fotografía, a los grandes artífices de este arte visual y el centenario del surrealismo, entre otros.

Cuatro días de exposiciones

El imponente y recién renovado Grand Palais de París vuelve a abrir sus puertas, esta vez para "Paris Photo".

Una feria masiva con 240 expositores y 195 galerías de 34 países en la nave central del edificio, lo que convierte a la capital francesa en la meca de la fotografía mundial hasta el 10 de noviembre.

"Este año volvemos a este edificio increíble que es el Grand Palais. Todos los galeristas están encantados. La feria recibe al público con una referencia,"People of the XX Century" de August Sander. Celebramos el centenario de Robert Frank, tenemos como invitado al multidisciplinario Jim Jarmush con quien celebramos el centenario del surrealismo. No hay otro evento como Paris Photo que reúne a tantos actores de la fotografía, aficionados y artistas", aseveró a RFI la directora de Paris Photo, la española Anna Planas.

Invitados internacionales

Esta 27ª edición de Paris Photo pondrá de relieve la obra del mexicano Manuel Alvarez Bravo, con la exhibición de su "La buena fama durmiendo" (1938), considerada una de las primera fotografías surrealistas.

La feria también estrena este año un sector llamado "Voices" (Voces), con tres curadores internacionales. Entre ellos, Elena Navarro, fundadora de Foto México, y quien representa a artistas de América Latina a través de una selección de cinco galerías, de Brasil, México, Colombia y España.

"Estamos felices de volver al Grand Palais. Este edificio es magnánimo. Paris Photo es una referencia, pero también es muy importante todo el programa público de a ciudad en la promoción de la fotografía", expresó Navarro.

"Paris Photo" es uno de los eventos del mes de la fotografía en la capital francesa y se extenderá hasta el domingo 10 de noviembre.