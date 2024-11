Latin Grammy 2024: alfombra roja y artistas latinos homenajeados

La celebración del 25º aniversario de los Latin Grammy comenzó con todo su esplendor esta noche en el Kaseya Center de Miami, Florida, con el esperado desfile de artistas sobre la alfombra roja, un preludio de la gran gala que se celebrará más tarde.

Entre las figuras más destacadas de la noche se encontraba el cantautor colombiano Carlos Vives, quien fue homenajeado como "Personalidad del Año", por su amplia trayectoria y su contribución al impulso de la música latina en el mundo, así como Juan Luis Guerra.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/14/celebracion-de-carlos-vives-en-latin-grammy.jpg Carlos Vives (EFE)

Carlos Vives, en el centro de la celebración

Al pisar la alfombra roja, Vives compartió con los medios su emoción por el reconocimiento, agradeciendo a la Academia Latina de la Grabación por este importante galardón.

"Este premio es para todos los que aman la música latina, y sobre todo, para mi gente de Colombia", declaró Vives, quien destacó que el homenaje se sentía aún más especial en el contexto de los 25 años de los Latin Grammy.

La celebración de este cuarto de siglo de los Latin Grammy también fue marcada por la presencia de otros grandes artistas latinos, como el dominicano Juan Luis Guerra, quien deslumbró con su estilo característico y una sonrisa de satisfacción, tras haber ganado dos premios previamente en la ceremonia no televisada.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/14/ap24320044361485.jpg Fonseca llega a la ceremonia de los 25º Premios Latin Grammy, el jueves 14 de noviembre de 2024, en Miami. (AP)

Guerra ganó las estatuillas por "Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata" por su disco "Radio Güira" y "Mejor Canción Tropical" por su exitoso tema "Mambo 23".

Además de los premios ya otorgados a Juan Luis Guerra y José Alberto "El Canario", los Latin Grammy de este año continúan llenos de expectativas.

Guerra sigue siendo un fuerte competidor, con nominaciones en "Grabación del Año" por "Mambo 23" y "Álbum del Año" por "Radio Güira".

La noche está llena de emoción, y los artistas de toda América Latina se preparan para una velada histórica que honra los logros de los últimos 25 años en la música latina.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/14/ap24320027659946.jpg Ángela Aguilar y Christian Nodal en la alfombra. (AP)

Dominicanos que también compiten

Entre los nominados figuran, Prince Royce, José Alberto "El Canario", J Noa, Redimi2, Vicente García, Magic Juan, Vladimir Dotel (del grupo Ilegales) y Eddy Herrera, quienes posaron con entusiasmo ante las cámaras mientras compartían su alegría por estar representando la música dominicana en esta fiesta global de la música latina.

El inicio de una noche histórica

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/14/anitta-arrives-at-the-25th-latin-grammy-awards-ceremony-thursday-nov.-14-2024-in-miami.--ap-phot.jpg Anitta en la alfombra roja. (AP)

La alfombra roja de los Latin Grammy 2024 no solo marcó el inicio de la ceremonia, sino que también recordó el poder de la música para unir a los pueblos, con artistas de toda Latinoamérica brillando en uno de los eventos más importantes de la industria musical mundial.

Lista parcial de ganadores del Latin Grammy:

Pop

—Mejor canción pop: "Feriado", Rawayana, compositores (Rawayana).

Electrónica

—Mejor interpretación de música electrónica latina: "Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Tiësto Remix)", Bizarrap, Shakira.

Urbana

—Mejor fusión/interpretación urbana: "Tranky Funky", Trueno.

—Mejor interpretación de reggaetón: "Perro negro", Bad Bunny y Feid.

—Mejor canción de rap/hip hop: "Aprender a amar", Pablo Drexler, Alberto Escámez López y Nathy Peluso, compositores (Nathy Peluso).

—Mejor canción urbana: "Bonita", Daddy Yankee, compositor (Daddy Yankee).

Rock

—Mejor álbum de rock: "El dorado (en vivo)", Aterciopelados.

—Mejor canción de rock: "No me preguntes (Live)", Jesús Quintero y Draco Rosa, compositores (Draco Rosa).

—Mejor canción de pop/rock: "5 Horas Menos", Conociendo Rusia y Natalia Lafourcade, compositores (Conociendo Rusia y Natalia Lafourcade).

Alternativa

—Mejor álbum de música alternativa: "Autopoiética", Mon Laferte.

—Mejor canción alternativa: "El día que perdí mi juventud", Devonté Hynes y Nathy Peluso, compositores (Nathy Peluso).

Tropical

—Mejor álbum de salsa: "Siembra: 45° Aniversario (en vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de Mayo 2022)", Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta.

—Mejor álbum de cumbia/vallenato: "´Ta malo", Silvestre Dangond.

—Mejor álbum de merengue y/o bachata: "Radio Güira", Juan Luis Guerra 4.40.

—Mejor álbum tropical tradicional: "Rodando por el mundo", José Alberto "El Canario".

— Mejor álbum tropical contemporáneo: "Tropicalia", Fonseca.

—Mejor canción tropical: "Mambo 23", Juan Luis Guerra, compositor (Juan Luis Guerra 4.40).

Cantautor

—Mejor álbum cantautor: "Pausa", Leonel García.

—Mejor canción cantautor (empate): "Derrumbe", Jorge Drexler, compositor (Jorge Drexler). "García", Kany García, compositora (Kany García).

Regional Mexicana

—Mejor álbum de música ranchera/mariachi: "Te llevo en la sangre", Alejandro Fernández.

—Mejor álbum de música banda: "Diamantes", Chiquis.

—Mejor álbum de música tejana: "Imperfecto", El Plan.

—Mejor álbum de música norteña: "El comienzo", Grupo Frontera.

—Mejor canción regional mexicana: "El amor de su vida", Edgar Barrera y Kevyn Mauricio Cruz, compositores (Grupo Frontera, Grupo Firme).

Instrumental

—Mejor álbum instrumental: "Tembla", Hamilton De Holanda y C4 Trío.

Tradicional

—Mejor álbum folklórico: "Raíz nunca me fui", (Lila Downs, Niña Pastori, Soledad).

—Mejor álbum de tango: "Apiazolado", Diego Schissi Quinteto.

—Mejor álbum de música flamenca: "Historias de un flamenco", Antonio Rey.

Jazz

—Mejor álbum de jazz latino/jazz: "Pra você, ilza", Hermeto Pascoal & Grupo.

Cristiana

—Mejor álbum cristiano (en español): "Kintsugi", Un Corazón.

—Mejor álbum cristiano (en portugués): "Deixa vir - Vol II (Ao Vivo)", Thalles Roberto.

Lengua portuguesa

—Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa: "Os Garotin De São Gonçalo", Os Garotin.

—Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa: "Erasmo Esteves", Erasmo Carlos.

— Mejor interpretación urbana en lengua portuguesa: "Cachimbo da Paz 2", Gabriel O Pensador, Lulu Santos, Xamã.

— Mejor álbum de samba/pagode: "Xande canta Caetano", Xande De Pilares.

—Mejor álbum de música popular brasileña/música afro portuguesa brasileña: "Se o meu peito fosse o mundo", Jota.Pê.

—Mejor álbum de música sertaneja: "Boiadeira internacional (ao vivo)", Ana Castela.

—Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa: "Mariana e Mestrinho", Mariana Aydar, Mestrinho.

—Mejor canción en lengua portuguesa: "Ouro Marrom", Jota.Pê, compositor (Jota.Pê).

Niños

—Mejor álbum de música latina para niños: "¡A Cantar!", Danilo & Chapis.

Clásica

—Mejor álbum de música clásica: "Fandango", Filarmónica de Los Angeles.

—Mejor obra/composición clásica contemporánea: "Fandango", Arturo Márquez, compositor (Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel, Anne Akiko Meyers).

Arreglo

—Mejor arreglo: "Night In Tunisia", Hilario Durán, arreglista (Hilario Durán And His Latin Jazz Big Band y Paquito D´Rivera).

Diseño de empaque

—Mejor diseño de empaque (empate): "En Vivo - 100 Años de Azúcar", Nelson Albareda, Sebastian Aristizabal, Kemelly Figueroa-Mouriz, Omer Pardillo-Cid y Albertico Rodríguez, directores de arte (Celia Cruz). "Karma", Carlos Ortíz, director de arte (Diana Burco).

Composición

-Compositor del año: Edgar Barrera.

Producción

—Mejor ingeniería de grabación para un álbum: "Se o meu peito fosse o mundo", Thiago Baggio, Will Bone, Leonardo Emocija, Rodrigo Lemos y Felipe Vassão, ingenieros; João Milliet, mezclador; Felipe Tichauer, ingeniero de masterización (Jota.Pê).

—Productor del año: Edgar Barrera.

Video

—Mejor video musical versión corta: "313", Residente, Penélope Cruz y Silvia Pérez Cruz.

"Grasa (Album Long Form)", Nathy Peluso.