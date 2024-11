El Instituto Guimarães Rosa: una ventana a Brasil en la República Dominicana

El Instituto Guimarães Rosa (IGR), conocido también como Centro Cultural Brasil – República Dominicana (CCB-RD), lleva más de 15 años ofreciendo lo mejor de la cultura brasileña a los dominicanos, estrechando los lazos de amistad entre las dos naciones.

Este centro ofrece una gama de actividades que tocan de fondo la esencia de la cultura de este exótico país como son actividades artísticas, arte culinario, cine y exposiciones para el público en general. Además, imparten clases al ritmo de la samba y la Capoeira. Así como también cursos de lengua portuguesa y cultura brasileña.

Desde su fundación el 23 marzo del año 2009, bajo la administración del embajador brasileño Ronaldo Edgar Dunlop, este centro se ha convertido en un referente de la cultura brasileña en Santo Domingo.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/24/picture1.jpg Inauguración del Centro Cultural Brasil el 23 de marzo del 2009. (SUMINISTRADA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/24/picture3.jpg Inauguración del Centro Cultural Brasil el 23 de marzo del 2009. (SUMINISTRADA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/24/picture2.jpg Inauguración del Centro Cultural Brasil el 23 de marzo del 2009. (SUMINISTRADA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/24/picture6.jpg Actividades realizadas por la institución. (SUMINISTRADA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/24/picture11.jpg Actividades realizadas por la institución. (SUMINISTRADA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/24/picture7.jpg Actividades realizadas por la institución. (SUMINISTRADA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/24/picture8.jpg Actividades realizadas por la institución. (SUMINISTRADA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/24/picture19.jpg Actividades realizadas por la institución. (SUMINISTRADA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/24/picture9.jpg Actividades realizadas por la institución. (SUMINISTRADA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/24/picture14.jpg Actividades realizadas por la institución. (SUMINISTRADA)

El IGR organiza tres eventos anuales destacados para el público en general: la celebración del aniversario de la institución y el Carnaval Brasileño en marzo; las Fiestas Juninas en junio; y la Semana de la Cultura Brasileña en septiembre, coincidiendo con la celebración de la Independencia de Brasil.

Esta institución es un organismo gubernamental brasileño adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país y una dependencia del cuerpo consular brasileño acreditado en la República Dominicana. El IGR es responsable de desarrollar las directrices de la política exterior brasileña en el ámbito de las relaciones culturales y educativas.

El Instituto Guimarães Rosa cuenta con 24 unidades en el mundo, distribuidas en América Latina, África, Europa y Medio Oriente.

En el Caribe, la República Dominicana se destaca por ser el único país autorizado para impartir el examen Celpe-Bras, que certifica el dominio del portugués para extranjeros. Esta prueba es clave para quienes desean realizar estudios o trabajar en Brasil.

El examen es administrado cada seis meses en Brasil y en el exterior por los 24 Institutos Guimarães Rosa (IGR). La República Dominica lo imparte desde el año 2012 y ha realizado 23 aplicaciones de esta prueba.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/24/iiuiuuy.png Actividades culturales realizadas por el centro para el público en general. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/24/picture37.jpg Actividades culturales realizadas por el centro para el público en general. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/24/dddddd.png Actividades culturales realizadas por el centro para el público en general. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/24/picture27.jpg Actividades culturales realizadas por el centro para el público en general. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/24/aaa.png Actividades culturales realizadas por el centro para el público en general. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/24/picture20.jpg Actividades culturales realizadas por el centro para el público en general. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/24/bbbbb.png Actividades culturales realizadas por el centro para el público en general. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/24/picture15.jpg Actividades culturales realizadas por el centro para el público en general. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/24/getr.png Actividades culturales realizadas por el centro para el público en general. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/24/picture33.jpg Actividades culturales realizadas por el centro para el público en general. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/24/gfdgdgf.png Actividades culturales realizadas por el centro para el público en general. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/24/picture36.jpg Actividades culturales realizadas por el centro para el público en general. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/24/ccc.png Actividades culturales realizadas por el centro para el público en general. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/24/picture26.jpg Actividades culturales realizadas por el centro para el público en general. (FUENTE EXTERNA)

Dominicanos egresados del centro

Hasta la fecha, alrededor de 7,000 estudiantes han pasado por las aulas del Instituto Guimarães Rosa, antiguo Centro Cultural Brasil, recibiendo formación en cursos de lengua portuguesa y cultura brasileña.

Entre sus egresados está Cristhoffer de la Cruz Suárez, quien estudió en el centro en 2015 y logró una beca para cursar Economía en la Universidad Estadual de Campinas en Brasil, una de las mejores de América Latina.

"En el 2016 apliqué para el convenio educacional PEC-G, lo que me permitió irme a estudiar economía a la universidad Estadual de Campinas, una de las mejores universidades de América Latina. Mis años en Brasil no hubieran sido tan productivos sin los conocimientos adquiridos en el Centro Cultural... Soy un joven privilegiado, pues pasé por instituciones educativas y culturales brasileñas que me transformaron" Cristhoffer de la Cruz Suárez Egresado del Instituto Guimarães Rosa, antiguo Centro Cultural Brasil “

Igualmente, la artista Camille Berroa pasó por esta institución y amplió sus conocimientos en los ritmos de la música brasileña, enriqueciendo su carrera artística.

"Estudiar en el Centro Cultural fue una experiencia maravillosa. Fue la entrada a ese mágico país que es Brasil. Pero, más que nada, para mí, que soy músico, representó la oportunidad de interpretar nuevas melodías y aprender otros géneros musicales" Camille Berroa Músico “

Así como ellos, también estudió en este centro la joven escritora Lucitania Cruz Gómez, que publicó su libro Ciruelas y Rosas gracias al apoyo del instituto y desarrolló una carrera como docente de portugués.

"Mi corazón rebosa de gratitud y siempre que tengo la oportunidad de regresar al Instituto la aprovecho y me lleno de nostalgia en cada espacio de esa hermosa casa llena de historia, que me preparó con tanto esmero, que me acogió e invitó a publicar mi libro "Ciruelas y Rosas", me dio la facilidad de recibir ofertas de empleo, dar clases particulares de portugués, pertenecer a un grupo de lectura, donde cada mes nos empapamos de un libro de la literatura de Brasil" Lucitania Cruz Gómez Estudiante egresada “

Adaptación durante la pandemia

La pandemia del COVID-19 impulsó la transformación digital del IGR, permitiendo ampliar su oferta educativa con clases virtuales. Esto abrió las puertas a estudiantes de otras provincias y países.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/24/433123618-18331138495141972-605779527993124825-n.jpg Celebración de aniversario de los 15 años del Instituto. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/24/432664673-18330717412141972-5646806375228488204-n.jpg Celebración de aniversario de los 15 años del Instituto. (SUMINISTRADA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/24/432766424-18330717457141972-2258183525944979862-n.jpg Celebración de aniversario de los 15 años del Instituto. (SUMINISTRADA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/24/432071080-18330717445141972-5004582240644851839-n.jpg Celebración de aniversario de los 15 años del Instituto. (SUMINISTRADA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/24/432775283-18330717370141972-3615440777109422680-n.jpg Celebración de aniversario de los 15 años del Instituto. (SUMINISTRADA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/24/432688930-18330717430141972-3437046810074547177-n.jpg Celebración de aniversario de los 15 años del Instituto. (SUMINISTRADA)

Desafíos actuales

Según los estudiantes, el instituto atraviesa un periodo difícil. Actualmente cuenta con solo dos docentes y un asistente administrativo. Además, la desvinculación de su coordinador, quien también impartía el examen Celpe-Bras, ha generado incertidumbre entre los alumnos.

"Es preocupante ver cómo la falta de maestros y la del director afecta nuestra experiencia académica y el futuro de quienes aspiramos a certificarnos con el Celpe-Bras", comentó un estudiante anónimo del programa.

En sus inicios, el centro contaba con cinco docentes; ahora solo quedan dos, lo que afecta la capacidad de la institución para mantener su nivel de excelencia. Por ahora la institución se coordina y guía a través de la Consejería de la Embajada de Brasil.

Portugués por inmersión

Durante varios años el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) y la Embajada de Brasil han firmado acuerdos para promover el estudio del idioma portugués en el Instituto Guimarães Rosa, fortaleciendo así los lazos educativos y culturales entre ambos países.

Relaciones diplomáticas entre Brasil y la República Dominicana

República Dominicana y Brasil establecieron relaciones diplomáticas en abril de 1911, creando un vínculo de hermandad en todos los ámbitos.

La tradición de cooperación en materia cultural y educativa entre la República Dominicana y la República Federativa del Brasil tiene como antecedente el Convenio de Intercambio cultural entre ambos países, firmado el 9 de diciembre de 1942.

El Centro Cultural Dominicano en Brasil

En el año 2021 con motivo del 110 aniversario de las relaciones entre Brasil y República Dominicana, la embajada de la República Dominicana en Brasil, bajo la administración de la embajadora Patricia Villegas, inauguró el Centro Cultural Dominicano en territorio brasileño con la finalidad de divulgar la cultura de nuestro país, al igual que lo hace el Instituto Guimarães Rosa en Santo Domingo.

Datos curiosos

El primer Centro Cultural Brasileño fue inaugurado en Lima, Perú, en 1962.

Cuando se inauguró el Centro Cultural Brasileño en Santo Domingo, el 23 de marzo de 2009, Brasil fue el anfitrión de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo que se llevó a cabo ese mismo año.

En 2022, los Centros Culturales Brasileños adoptaron el nombre de Instituto Guimarães Rosa en honor al escritor y diplomático brasileño.

Guimarães Rosa es conocido por su labor humanitaria durante la Segunda Guerra Mundial, al ayudar a judíos a escapar del nazismo.

Las unidades del IGR en el exterior operan de manera descentralizada y están subordinadas a las misiones diplomáticas o consulares de Brasil en el exterior.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/24/dsc-0212.jpg

Cursos accesibles

El IGR ofrece cursos regulares de portugués a precios asequibles, con inscripciones trimestrales y horarios flexibles. Está ubicado en la calle Hermanos Deligne #52, Gazcue, Santo Domingo. Contacto: (809) 682-1128, agendaccb@gmail.com, o en redes sociales @igrsantodomingo.