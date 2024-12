Hollywood respalda a Blake Lively en su denuncia por acoso contra Justin Baldoni

Rostros conocidos de Hollywood como las actrices Gwyneth Paltrow y Amy Schumer mostraron su apoyo a la actriz Blake Lively en las últimas horas, después de que se hiciera publico que demandó al director y coprotagonista junto a ella de la película 'It Ends With Us', Justin Baldoni, por acoso sexual y una campaña de desprestigio.

La demanda, obtenida por TMZ y que según el diario The New York Times fue presentada el viernes en California, acusa a Baldoni y a los estudios Wayfarer de embarcarse en un "plan de varios niveles" para dañar la reputación de Lively después de que ella se quejara del "acoso sexual repetido y otros comportamientos perturbadores" sufridos durante el rodaje.

El apoyo de Hollywood

Paltrow publicó una imagen en Instagram de la línea de productos de cuidado para el pelo de Lively indicando que los incluiría en su lista de deseos de Navidad y añadió un emoticono de una mujer rubia con una corona.

Por su parte, Schumer utilizó la misma red social para mostrar su apoyo a la actriz y difundió una imagen de una página en blanco en la que se podía leer "Yo le creo a Blake".

Además, los directores Paul Feig y Shawn Levy también quisieron apoyar a la intérprete públicamente.

Feig, que dirigió a Lively en 'A Simple Favor' y en su secuela 'A Simple Favor 2', aseguró en un mensaje en X: "Realmente no se merecía esta campaña de desprestigio contra ella".

"He hecho dos películas con Blake y todo lo que puedo decir es que es una de las personas más profesionales, creativas, colaboradoras, talentosas y amables con las que he trabajado", declaró. "Creo que es horrible que le hayan hecho pasar por esto", agregó.

Levy, que trabajó con ella en 'Deadpool and Wolverine', compartió una captura de pantalla de la noticia de The New York Times que detalla la campaña que habría sufrido y añadió: "Orgulloso de poder llamar a Blake Lively amiga".

La escritora del libro homónimo en el que está inspirada la película, Colleen Hoover, publicó en Instagram una foto de las dos dándose un abrazo en una sala de cine y escribió: "No has sido más que honesta, amable, comprensiva y paciente desde el día en que nos conocimos".

"Gracias por ser exactamente el ser humano que eres. Nunca cambies. Nunca te marchites", añadió.

Otro de los rostros conocidos que se ha pronunciado en las últimas horas ha sido la actriz Amber Heard ('Aquaman'), que estuvo envuelta en un juicio contra su exmarido, Johnny Depp ('Pirates of the Caribbean'), por un asunto relacionado, y afirmó: "Lo he vivido de primera mano".

"Las redes sociales son la personificación absoluta del clásico dicho 'una mentira recorre medio mundo antes de que la verdad pueda ponerse las botas'", sostuvo en declaraciones a la cadena NBC News.

Heard se pronunció, entre otras cosas, porque la gestora de crisis, Melissa Nathan, que según la demanda de Lively habría contratado Baldoni, fue la misma que Depp contrató durante su juicio contra la que fue su pareja.