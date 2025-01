Nuevo tráiler anuncia la vuelta de "The Last of Us 2" en abril

Pedro Pascal y Bella Ramsey regresan para la segunda temporada de "The Last of Us 2". ( HBO MAX )

La segunda temporada de "The Last of Us", la serie de HBO Max inspirada en el videojuego homónimo, se estrenará este abril, según ha anunciado la plataforma de streaming en un nuevo tráiler.

La aclamada serie, protagonizada por Ellie (Bella Ramsey) y Joel (Pedro Pascal), contará esta nueva temporada con las actuaciones de Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Young Mazino y Ariela Barer.

Escrita y producida por Craig Mazin y Neil Druckmann, "The Last of Us" fue en 2023 la primera temporada más vista de una serie de HBO, y consiguió la nominación a ocho premios Emmy, incluidos los de mejor serie dramática y por las actuaciones de Pascal y Ramsey ('Game of Thrones').

Su estreno ha sido una de las adaptaciones más exitosas del videojuego a la pequeña pantalla. Creado por el estudio Naughty Dog para PlayStation, el juego contó también con dos entregas.

La trama sigue a un contrabandista y a un adolescente en su viaje por Estados Unidos en un escenario postapocalíptico en el que la mayoría de la población ha muerto ha causa de un hongo, el Cordyceps, que les transforma en caníbales zombies.

Qué sabemos de la nueva temporada

Cinco años después de los acontecimientos de la primera temporada, Joel y Ellie se ven atrapados en su pasado, lo que les lleva a un difícil enfrentamiento entre ellos. Tendrán que enfrentarse a un mundo aún más peligroso e impredecible que el que creían haber dejado atrás.

Con esta segunda temporada llegan nuevos personajes: con Kaitlyn Dever, Isabela Merced y Jeffrey Wright, la serie promete enriquecer su universo narrativo.