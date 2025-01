Fin de semana de inmersión cultural en la ciudad

La oferta en la ciudad de Santo Domingo este fin de semana incluye una variedad de actividades para conocer nuestra riqueza cultural. Estas son nuestras recomendaciones para disfrutarla junto a la familia o amistades:

Cinco propuestas únicas

1.Visitar el Museo Bellapart para conocer las obras ganadoras de la segunda edición del Premio de Arte Juan José Bellapart.

Sábados: de 9:00 am a 6:00 pm.

2. Entrar al Museo de la Catedral para ver la historia dominicana desde una perspectiva diferente, además de sus obras con más de 200 años de historia o visitar (si no lo has hecho todavía) su magnífico belén inmersivo.

Fines de semana de 10:00 am a 6:00 pm.

3. Descubrir en el Centro Cultural Taíno la herencia cultural criolla gracias a las más de 350 piezas originales taínas que integran la exposición "Nuestros primeros pobladores".

Con la ayuda de recursos interactivos conocerás sobre el origen y la evolución de la cultura taína y demás grupos aborígenes que habitaron en la isla Española antes de la llegada de los europeos.

De 9:30 am a 6:30 pm. Entrada gratis hasta el 31 de enero.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/09/centro-taino.jpg Centro Cultural Taíno Casa del Cordón (FUENTE EXTERNA)

4. Vivir una experiencia inmersiva y multisensorial con la exposición, que te permitirá viajar a través de la riqueza cultural dominicana en tiempo récord.

En tiempo récord puedes transitar por playas paradisíacas, majestuosas montañas, o descubrir curiosidades gastronómicas, patrimonios culturales y monumentos emblemáticos, en su Sala de Realidad Virtual.

De 10:00 am a 5:00 pm en el Centro Cultural Banreservas.

5. Recorrer la exposición individual "Amaya poesía visual" en el renovado Centro Cultural Amaya, que reúne una selección de obras recientes de la destacada artista Amaya Salazar.

En esta colección, la artista explora temas profundamente humanos y universales a través de esculturas imponentes y dibujos que invitan a una reflexión íntima.

Viernes de 11:00 am a 7:00 pm y sábados de 4:00 pm a 8:00 pm.