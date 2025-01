El Carnaval de Punta Cana celebrará su 16ta. edición el último sábado de febrero

Grupo Puntacana anunció la decimosexta edición del Carnaval de Punta Cana, a celebrarse el sábado 22 de febrero de 2025, en el Boulevard 1ro. de noviembre de The Village Puntacana.

Las puertas abren desde las 2:30 p.m. y el gran desfile iniciará a partir de las 3:30 p.m., con la participación de más de 20 comparsas, más de 1,500 carnavaleros nacionales e internacionales, que festejarán el folclore y la cultura dominicana. Se espera a más de 15 mil asistentes.

Durante el evento, el público podrá disfrutar de la coronación del Rey o Reina Momo, que constituye la gran sorpresa de la gala del festival, ya que la distinción es otorgada a personalidades nacionales, destacadas e influyentes, que inspiran con su labor a la sociedad dominicana.

El año pasado, el reconocido jugador de baseball, George Bell, fue coronado como Rey Momo del Desfile de Carnaval.

En ediciones anteriores, han sido coronados como Rey Momo figuras tales como Oscar de La Renta, Eddy Herrera, Marcos Díaz, Michel Camilo, José Antonio Molina, Freddy Ginebra, y Milly Quezada, la primera Reina Momo.

El Carnaval de Punta Cana es un evento gratuito al público en general, y contará con tarimas a la venta para quienes deseen adquirir sus boletas en el hotel Four Points by Sheraton Puntacana Village, el Visitor´s Center de Puntacana Resort y en las oficinas de Ventas Inmobiliarias en Galerías Puntacana, The Village Puntacana.

Novedades 2025

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/27/img-8686.jpg Las Musas de Punta Cana representan ese carnaval.

Por primera vez, el evento tendrá un Bazar de Artesanía presentando artículos promocionales alegóricos al evento, en la cuarta etapa de Galerías Puntacana, de The Village Puntacana, iniciando el viernes 21 de febrero a partir de las 6:00 p.m. hasta el sábado 22 de febrero a las 11:00 a.m.

Esta edición contará con food trucks y entretenimiento en un ambiente familiar y seguro.

Asimismo, habrá un área de niños el sábado 22 de febrero a partir de las 3:00 p.m., próximo al edificio corporativo de Grupo Puntacana; y la Cueva de los Tres Caras, un espacio abierto a todo el público con ofertas gastronómicas y experiencias para toda la comunidad.

El encuentro contará con la distribución de estaciones de reciclaje de desechos, la implementación de vasos reutilizables y el uso de gastables biodegradables en tarimas, con el propósito de promover iniciativas sostenibles y disminuir el impacto ambiental.

Sobre el Carnaval de Punta Cana

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/27/los-3-caras.jpg

El Carnaval de Punta Cana es el encuentro más esperado del arte y la cultura en la región Este. La fiesta cultural nació en el año 2008, como una iniciativa de Grupo Puntacana, con el propósito de promover las tradiciones folclóricas de la República Dominicana y de los países invitados, a los miles de visitantes locales y extranjeros.

Entre las comparsas emblemáticas del Carnaval de Punta Cana, están "Las Musas de Punta Cana", integradas por un grupo de damas de la comunidad, quienes cada año diseñan conjuntamente sus trajes carnavalescos, eligiendo un tema representativo de la cultura dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/27/img-8881.jpg

Las Musas de Punta Cana son acompañadas por la comparsa del Puntacana International School (PCIS), en la que desfilan estudiantes e integrantes del staff del colegio con ingeniosos trajes de carnaval, simbolizando temas relacionados con el medio ambiente y la cultura del país. También participa la comparsa de Los Tres Caras, los protectores de Las Musas.

Sobre Grupo Puntacana

El Grupo Puntacana es una empresa pionera en el turismo sostenible, con una sombrilla de 18 mil colaboradores directos e indirectos, que hace 55 años, tuvo la visión y el sueño de desarrollar un destino, con la misión de crear una comunidad turística que respeta la naturaleza e impulsa la responsabilidad so

Para mayor información: 809-959-2714 o visitar @carnavaldepuntacana. https://puntacana.com/en/to-do/carnaval-punta-cana .