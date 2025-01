Autores de todo el mundo se reunirán en Festival Literario de América y Europa

La estadounidense Elizabeth Strout, los españoles Javier Cercas, María Dueñas y Eduardo Mendoza, el peruano Fernando Iwasaki, y el italiano Antonio Scurati son algunos de los participantes del cuarto Festival Literario de América y Europa Escribidores, que se celebrará del 5 al 8 de febrero en Andalucía (sur de España).

El ciclo tendrá de nuevo su sede principal en Málaga, con actividades también en Sevilla y Cádiz, informó este miércoles en un comunicado el Gobierno regional de Andalucía, que colabora en esta iniciativa organizada por la Cátedra Vargas Llosa.

Bajo el lema 'Fusión, mestizaje y palabra', el encuentro tiene como objetivo promover la reflexión y el debate sobre diferentes desafíos comunes a América y Europa, como los nuevos populismos, el exilio, la migración y la integración.

Del mismo modo, se analizará el mestizaje artístico, resultado del encuentro, la confrontación y la renovación de géneros literarios como la novela y el relato, o de vocaciones como el cine, la fotografía y la escritura.

La inauguración correrá a cuenta de la escritora Elizabeth Strout, ganadora en 2009 del premio Pulitzer de Ficción por 'Olive Kitteridge', que aprovechará para presentar la edición en español de su publicación más reciente, 'Tell Me Everything' (Cuéntamelo todo).

Participarán el escritor de origen peruano Fernando Iwasaki, el venezolano Rodrigo Blanco, la editora y traductora alemana Michi Strausfeld, la escritora francesa Nathalie Hadj, el novelista marroquí Mohamed El Morabet y Monika Zgustova, autora checo-española.

De la programación

Habrá una mesa redonda entre el italiano Antonio Scurati, autor de una trilogía sobre la vida de Benito Mussolini, y el filósofo y ensayista francés Sami Naïr, una de las voces más autorizadas en temas como el mestizaje y la migración.

También participarán un elenco de autores españoles como Javier Cercas, recientemente incorporado como miembro de número de la Real Academia Española; María Dueñas, autora de superventas como ´El tiempo entre costuras´; la revelación de 2024 Sara Barquinero y el escritor y cineasta Manuel Gutiérrez Aragón.

El exvicepresidente del Gobierno español Alfonso Guerra conversará sobre su libro ´La rosa y las espinas´ en un diálogo con el historiador británico Paul Preston y el escritor español Antonio Soler.

Completan el cartel Jorge Freire, Moisés Salama, José Manuel Fajardo , Lorenzo Silva y Felipe Benítez Reyes.

y Felipe Benítez Reyes. Durante la clausura del festival se entregarán el Premio Escribidores a la Trayectoria, en esta ocasión al fotógrafo argentino Daniel Mordzinski , gran retratista de los escritores, y el Premio Escribidores a la Difusión Cultural, a la Agencia Literaria Carmen Balcells de España.

