Milagros Germán: "Mi gestión fue transparente"

La exministra de Cultura, Milagros Germán, salió al paso este viernes para defender la pulcritud de su gestión al frente del Ministerio de Cultura (MINC), ante rumores que han circulado en algunos medios y que sugieren que durante su administración se habrían violentado normas en los procesos administrativos relacionados con los planes institucionales.

A través de un comunicado enviado a "Diario Libre", Germán aclaró los detalles sobre la elaboración y validación de los planes estratégicos institucionales (PEI), los planes operativos anuales (POA) y los planes anuales de compras y contrataciones (PACC).

La exfuncionaria, quien renunció al cargo el pasado 15 de enero, destacó la transparencia y responsabilidad con la que desempeñó su rol.

"Sabiendo que la transparencia y la rendición de cuentas es una responsabilidad que le sigue a todo funcionario en funciones o saliente, hoy me dirijo a todos con el fin de aclarar el proceso administrativo de los planes estratégicos institucionales (PEI), planes operativos anuales (POA) y planes anuales de compras y contrataciones (PACC)", expresó Germán en su comunicado.

La exministra explicó que el proceso de formulación del PEI 2025-2028 fue iniciado en el segundo semestre de 2024, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/14/milagros-german-y-su-legado-cultural-focus-0.24-0.2-608-342-copy.jpg

"A mi salida, el pasado 15 de enero, el PEI 2025-2028 estaba en fase de revisión por parte del MEPyD, por lo que el MINC completó su fase en esta etapa del proceso", detalló.

Procedimientos

En cuanto a los POA y PACC, Germán señaló que estos documentos son fundamentales para la formulación presupuestaria anual de las instituciones. "El MINC, conforme a las disposiciones de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), cargó sus POA y PACC de 2025 aprobados en septiembre de 2024", afirmó.

Además, la exfuncionaria aclaró que, al inicio de cada año fiscal, las instituciones públicas deben actualizar sus POA y PACC una vez que la DIGEPRES y el Ministerio de Hacienda realizan la distribución administrativa.

"Por tanto, a mi salida del MINC, el POA y PACC estaban en proceso de validación presupuestaria para completar el proceso formal de su firma", indicó.

Germán rechazó categóricamente los rumores que sugieren que el MINC no contaba con estos documentos durante su gestión. "No se corresponde con la verdad de las normas aquí citadas que el MINC no tenía POA ni PACC, porque sin esos documentos tan importantes la DIGEPRES no asigna presupuesto", afirmó.

La exministra también destacó que los productos y actividades misionales y administrativas del MINC estaban debidamente cargados y listos para iniciar los procedimientos de compras y contrataciones de la programación cultural.

Transparencia

Milagros Germán concluyó su comunicado reafirmando su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de las normativas, dejando claro que su gestión al frente del Ministerio de Cultura se caracterizó por la responsabilidad y el apego a los procedimientos establecidos.

Con estas aclaraciones, Germán busca poner fin a las especulaciones y reafirmar que su labor al frente del MINC se desarrolló dentro del marco legal y con total respeto a los procesos administrativos.

Antecedentes

Milagros Germán , reconocida productora de televisión, fue designada como Ministra de Cultura en octubre de 2021, relevando a Carmen Heredia de Guerrero, quien pasó a ser Asesora Cultural del Poder Ejecutivo. Germán , conocida por producir durante muchos años el programa de televisión "Chévere Nights", renunció a su cargo el 15 de enero de 2024.

