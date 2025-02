Fallece el actor mexicano Tomás Tamez tras su arresto en Monterrey

El actor mexicano Tomás Tamez, conocido por su participación en telenovelas infantiles como "El diario de Daniela" y "Aventuras en el tiempo", falleció repentinamente en el patio de un cuartel en Monterrey, México, tras ser arrestado por "alterar el orden público", según reportes policiales.

La noticia de su muerte fue confirmada por su amigo, el presentador de televisión Rafael Mercadante, a través de redes sociales, aunque sin proporcionar mayores detalles sobre las circunstancias del deceso.

Tamez, de 51 años, perdió la vida en el momento en que dos oficiales intentaban ingresarlo a las celdas. De acuerdo con medios internacionales, los agentes le indicaron que descendiera de la patrulla, pero al no obtener respuesta, procedieron a revisarlo médicamente, momento en el que se constató que ya no tenía signos vitales.

En su publicación en redes sociales, Mercadante compartió una imagen de Tomás, así como otra fotografía en la que aparecen ambos junto a un grupo de estudiantes.

"Mi querido Tommy, vuela alto", escribió el actor. "Siempre te recordaré con ese humor negro que te cargabas, jamás te pude superar en ser el primer lugar en el CEAM, hablabas hasta latín canijo. Gracias por ser mi rommie al llegar juntos al desaparecido DF y estudiar con todo para alcanzar nuestro sueño de graduarnos del CEA".

Según información proporcionada por las autoridades, el cuerpo de Tamez no presentaba signos visibles de violencia física. No obstante, tras una revisión médica se determinó que aparentemente estaba intoxicado. La causa oficial de su muerte aún no ha sido revelada y permanece bajo investigación.

Sobre el actor

Su hermana , Cecilia Tamez, informó que el actor fue despedido este 14 de febrero y que se llevó a cabo una misa en la Iglesia San Pedro Apóstol.

, Tamez, informó que el fue despedido este 14 de febrero y que se llevó a cabo una misa en la Iglesia San Pedro Apóstol. Tomás Tamez se graduó en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, consolidando una carrera en la actuación con participaciones en proyectos destacados como "Picardía Mexicana" y "Gente de bien". Su paso por la televisión dejó una huella en la industria del entretenimiento mexicano, especialmente en el género infantil y juvenil.