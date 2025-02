Meghan Markle presenta "As ever", su renovada marca, al tiempo que estrena serie en Netflix

Meghan Markle, duquesa de Sussex, ha decidido renovar su marca de productos de estilo de vida a la que a partir de ahora llamará "As Ever", justo coincidiendo con el lanzamiento de su nueva serie en Netflix.

La esposa del príncipe Harry ha anunciado esta nueva iniciativa en un mensaje en su perfil de Instagram en la que asegura que siente emoción ante sus nuevos proyectos.

"Algunos de ustedes pueden haber escuchado rumores sobre lo que he estado creando. En dos semanas, se lanza mi serie en @netflix, pero hay algo más en lo que he estado trabajando", asegura la duquesa de Sussex en un videomensaje.

"Estoy emocionada de presentarles 'As Ever', una marca que creé y en la que puse todo mi corazón. 'As Ever' significa 'como siempre ha sido' o algunos incluso dicen 'de la misma manera que siempre', precisa.

También explica que "este nuevo capítulo es una extensión de lo que siempre ha sido mi lenguaje de amor, entrelazando hermosamente todo lo que aprecio: la comida, la jardinería, el entretenimiento, la vida reflexiva y la búsqueda de alegría en lo cotidiano".

La exactriz, que ha creado una web para comercializar sus nuevos productos, básicamente en el terreno de la alimentación, anuncia que compartirá más detalles sobre ellos "a medida que nos preparamos para el lanzamiento, y no puedo esperar a que tengan en sus manos todo lo que hemos estado creando", dice.

La duquesa de Sussex ya había presentado su primer producto de la que denominó " American Riviera Orchard " el pasado año cuando envió frascos de mermelada de fresa a personas de renombre y algunos de sus amigos.

Los duques de Sussex, que viven actualmente en California, tras distanciarse de la familia real británica, mantienen un acuerdo multimillonario con Netflix y, tras protagonizar la docuserie de seis capítulos 'Harry y Meghan' en 2022, Markle estrenará el próximo mes de marzo su programa 'With Love, Meghan' en la plataforma.

