La compañía Studio Teatro estrenó con éxito en Casa de Teatro la obra "El amor al otro lado de la pared", una conmovedora pieza teatral protagonizada por actores con síndrome de Down y autismo.

La pieza inclusiva es una apuesta de la directora teatral Wendy Queliz, a partir de la idea de mostrar la visión del amor de las personas con alguna condición física o cognitiva.

Los protagonistas son Amelia Brea, actriz con síndrome de Down y Sergio Acosta, comunicador con autismo, ambos formados en la Escuela y Compañía Studio Teatro Wendy Queliz.

Después de cuatro funciones en Casa de Teatro en Santo Domingo, la obra con alta carga de reflexión llega a la Ciudad Corazón a la sala Julio Alberto Hernández del Gran Teatro del Cibao en Santiago los próximos 7 y 9 de marzo.

Al término de la penúltima función en Casa de Teatro, el público aplaudió a los jóvenes actores y muchos subieron hasta el escenario a tomarse fotografías con el elenco.

La escenografía se ambientó en los colores azul y rosado para reflejar las habitaciones de los protagonistas, así como una cabina de radio en donde se desarrolla parte de la historia.

En medio de la emoción tras bajar el telón, Diario Libre conversó con los actores y la directora de este interesante montaje.

"Ha sido una jornada excelente. La primera función fue escolar, a casa llena, con diferentes instituciones escolares y que trabajan inclusión en la República Dominicana. Las siguientes también fueron de gran asistencia, pues las personas se quedaron afuera. El público sonrío, disfrutó la propuesta y se fue con el mensaje", destacó Wendy Queliz.

La teatrista valoró que los dominicanos le han dado una cálida respuesta al teatro inclusivo. "Es una nueva apuesta que traemos al teatro dominicano y el trabajo que han hecho Sergio y Amelia lo ha convertido en realidad".

Además de las fechas en Santiago el 7 y 9 de marzo, subirán el telón de la Sala Ravelo del Teatro Nacional el 21, 22 y 23 de marzo.

Los actores

La trama sigue a una joven emprendedora y un locutor de pódcast, quienes, a pesar de estar separados por una pared física, establecen una conexión emocional profunda a través de la música.

Amelia Brea, que tiene la condición del síndrome de Down, interpreta a una youtuber y al personaje de Julieta, en alusión a la historia clásica de Shakespeare "Romeo y Julieta".

"Me encantó la experiencia. Me gustaría seguir actuando más; quiero aprender cosas nuevas y me gusta estudiar el teatro musical. Me encanta eso." Amelia Brea Actriz con síndrome de Down “

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/27/b0ec2c75-9052-4608-9193-aabcb40e258a-f42dea03.jpg La actriz Amelia Brea.

De su formación, desde los cinco años recibió clases en la Escuela Clásica Alina Abreu. Posteriormente fue educada en ballet y jazz por más de siete años y continuó educándose en otras instituciones.

Es miembro de la Asociación Dominicana de Síndrome de Down (Adosid) y ha tenido una participación activa en múltiples actividades para sensibilizar sobre el tema. Su pasión por el teatro la llevó a actuar en la obra "Escucha mi sueño" (2023) y protagonizó el cortometraje "Raquel", ganador del premio al Mejor Cortometraje en el Festival de Cortometrajes Loyola en 2016.

"Mi sueño es continuar desarrollándome como actriz y estudiar teatro en Argentina para seguir aportando al arte y la inclusión", dijo.

Sergio, que es autista, hace de un locutor del podcast "Amor lovers" y personifica a Romeo.

"Mi experiencia yo diría que ha sido divertida y a la vez retadora. Esta faceta nueva de interpretar nuevos personajes me ha llenado bastante. El reto más difícil para mí ha sido el papel de Romeo; me tomó mucho esfuerzo, dar una interpretación convincente, melancólica y con pausas intencionadas" Sergio Acosta Actor con autismo “

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/27/363d6358-4447-407a-866e-2ac553b0a895-7844491c.jpg El joven actor Sergio Acosta.

El joven actor es licenciado en Comunicación Audiovisual y Artes Cinematográficas por la Pucmm y miembro de la fundación "Yo también puedo" desde el 2010.

Apasionado por la comunicación, cursó una pasantía en el periódico digital Acento. Desde el 2011 ha trabajado en diversos proyectos teatrales, tanto en musicales como en obras inclusivas.

"A través de proyectos como "Escucha mi sueño" y "Quiero un cuento", he promovido la integración de actores con condiciones especiales, destacando el valor del teatro como herramienta de transformación social", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/27/el-amor-al-otro-lado-de-la-paredjpg-824cd0af-fd84-45e2-89db-24c58006bf25-1024x682-39ac3108.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/27/41aff9be-439d-4df6-887a-05585e65e460-f3572967.jpg

La producción destaca que "El amor al otro lado de la pared" es un llamado a construir una sociedad más inclusiva, mostrando que todos merecemos amar y ser amados, sin importar nuestras diferencias".

Bajo el concepto de amor sin prejuicios y la aceptación, la trama aborda a una pareja joven que desafía las expectativas "y demuestran que el amor no ve diferencias, que puede surgir en cualquier lugar y que está presente".

Bajo la dirección de Wendy Queliz, el guion es de Sumaya Herrera y producción de Nelson Almánzar.