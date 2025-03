El nuevo proyecto de Michelle Obama con su hermano Craig Robinson

La exprimera dama estadounidense Michelle Obama ha lanzado una nueva serie de "podcast" semanales junto a su hermano en el que abordarán tema de interés social y cuyo primer capítulo se estrena este miércoles.

La esposa de Barack Obama y su hermano tratarán de responder a preguntas sobre asuntos cotidiano y, además de conversar entre ellos, invitarán a amigos, expertos y a algunas celebridades que participarán en estas reflexiones.

El podcast, titulado IMO (acrónimo de In My Opinion) ha sido producido por Higher Ground, la compañía de medios fundada por la ex primera dama y su esposo en 2018.

Nuevo proyecto

"Con todo lo que está sucediendo en el mundo, todos buscamos respuestas y personas a quienes recurrir", compartió Obama en un mensaje en su perfil de Instagram para presentar su nuevo proyecto.

"Mi hermano Craig y yo lanzamos el podcast IMO para crear un espacio donde las personas puedan expresarse tal y como son, hacer preguntas honestas, dar su opinión y tener conversaciones profundas sobre la vida", agregó.

"No hay una única manera de afrontar los desafíos que podamos estar enfrentando, ya sea en la familia, la fe o nuestras relaciones personales, pero tomarse el tiempo para abrirse y hablar sobre estos temas puede brindar esperanza", precisó.

Según medios locales, los dos primeros episodios de IMO (uno introductorio y otro con la actriz Issa Rae) se estrenarán este miércoles, y grabarán uno nuevo todas las semanas.