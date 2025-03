La maldición del "club de los 27"

Cuando perdemos a alguien, el dolor es inmenso. Cuando un famoso al que admiramos se va, a veces podemos sentirlo como si fuese la pérdida de una persona cercana.

Y, si además esa estrella se apaga joven, la conmoción suele ser más grande, al pensar en todo lo que a ese artista tan lleno de talento tenía todavía por ofrecerle al mundo.

Quizá por eso surjan leyendas como la del "Club de los 27". Una expresión que se refiere a una serie de artistas, especialmente músicos, que fallecieron trágicamente a la edad de 27 años en diferentes épocas.

Esta coincidencia ha generado un mito en torno a una supuesta "maldición" que afecta a talentos prometedores en el mundo del arte y el entretenimiento, a pesar de que la idea no se sustenta bajo ningún fundamento científico y de que no hay estadísticas realmente diferenciadoras con esta edad.

Pero el concepto comenzó a tomar forma tras las muertes consecutivas de destacados músicos a finales de la década de 1960 y principios de 1970. En concreto, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison, fueron los nombres que iniciaron el funesto club.

Sin embargo, fue tras el fallecimiento de Kurt Cobain en 1994 cuando el término se asentó con fuerza en la cultura popular. Y, en el nuevo siglo, pérdidas como la de Amy Winehouse en 2011 han mantenido presente la leyenda.

La combinación de muertes prematuras y estilos de vida marcados por los excesos hicieron que la teoría cobrara fuerza. A esto se suma que, aunque las causas de las defunciones son varias, en muchos casos estos famosos decidieron quitarse la vida o murieron accidentalmente por alguna sobredosis.

Y, sobre todo, en los casos más conocidos se trata de artistas cuyo impacto cultural ya era notorio a pesar de su corta edad, por lo que su temprana marcha no ha impedido que dejasen un importante legado. Así, estos son algunos de los nombres más representativos dentro de este club tan trágico.

Robert Johnson (1911 - 1938)

Que el mito del "Club de los 27" surgiera en los 70, no quita que en su lista haya miembros de épocas anteriores, y ese es el caso de Robert Johnson.

Uno de los grandes pioneros del blues, del que se decía que había hecho un pacto con el diablo en un cruce de caminos: su alma, a cambio de ser un virtuoso de la guitarra.

Y es que la de Johnson fue una carrera breve como influyente. Canciones como ´Cross Road Blues´ (1937) y ´Sweet Home Chicago´ (1937), sirvieron de inspiración para leyendas del pop y el rock como lo son Eric Clapton o The Rolling Stones (una banda que, efectivamente, después contribuyó a esta triste leyenda).

Hoy, la causa de su muerte se desconoce de manera oficial. Sin embargo, la versión más extendida es que Robert se involucró con la mujer equivocada: Beatrice Davies. Según la leyenda, el marido de ésta habría envenenado al talentoso artista. Actualmente, la verdad sigue siendo un misterio, al igual que la ubicación de su tumba.

Brian Jones (1942 - 1969)

¿Quién no conoce el nombre de Brian Jones? Fundador y líder original de The Rolling Stones, este multiinstrumentista fue una de las piezas claves fundamentales para el sonido del mítico grupo.

Sin embargo, sus problemas de salud mental y física, asociados tanto a las drogas como al asma, le llevaron a tal estado de deterioro que fue apartado de la banda en 1969. A pesar de haber sido piedra angular de los Rolling, él tampoco puso objeción a esta decisión.

Introvertido, se cree que además sufría epilepsia sin saberlo, y que quizá esto contribuyó a su tragedia. Y es que no había pasado ni un mes después de su expulsión, cuando Jones fue encontrado muerto en la piscina de su casa.

La causa oficial fue un ahogamiento accidental debido probablemente al asma, aunque en internet existen teorías de la conspiración que apuntan a un posible asesinato a pesar de que en teoría su cuerpo no mostraba signos de violencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/15/550161044082-bc6e0abe.jpg Mural del músico estadounidense Jimi Hendrix en Hollywood Norte, California (Estados Unidos). (EFE/ EUGENE GARCÍA)

Jimi Hendrix (1942 - 1970)

Otro nombre imborrable en la historia de la música es el de Jimi Hendrix. Considerado uno de los mejores guitarristas de la historia, este virtuoso revolucionó el panorama gracias a su experimentación con la guitarra eléctrica.

Y es que hoy temas como ´Purple Haze´ (1968) y ´All Along the Watchtower´ (1968) son icónicos. Y su interpretación del himno nacional de EE. UU. en Woodstock ha quedado grabada en la memoria de la humanidad.

Lamentablemente, aquel cuyo legado debería haber estado plagado de décadas de éxito, partió de manera prematura, a raíz de una vida de fama entremezclada con los excesos, salpicado por la violencia y el abuso de sustancias.

Porque Jim Hendrix falleció en Londres, aparentemente una sobredosis de pastillas y la aspiración de su propio vómito, aunque conocimientos posteriores llevaron a señalar el enfisema pulmonar como la causa.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/15/550161044084-f36d45f7.jpg

Janis Joplin (1943 - 1970)

Si hay una voz femenina que marcó un antes y un después en el rock y el blues, esa es la de Janis Joplin, cuyo carisma vocal, con una interpretación que parecía nacer de las entrañas, la convirtieron en leyenda.

Porque, ¿quién no conoce canciones asociadas por siempre a esa voz mítica como ´Piece of My Heart´ (1968) o ´Me and Bobby McGee´ (1969)? Además, su estética hippie hizo de Janis todo un icono de la contracultura.

Pero, como en la mayoría de sus compañeros de "club", desgraciadamente la inseguridad y los problemas de autoestima, entrelazados con la fama, marcaron una vida en la que el abuso de sustancias fue recurrente.

Y así, Janis Joplin murió por una sobredosis de heroína en un hotel de Los Ángeles... Y lo hizo cuando su último álbum, ´Pearl´, estaba cerca de completarse (1971). Seis semanas después de su fallecimiento, el disco vio la luz de manera póstuma y alcanzó el número uno.

Jim Morrison (1943 - 1971)

Estrella del rock a la par que poeta, el vocalista y líder de The Doors está considerado como uno de los mejores cantantes de todos los tiempos. Canciones como ´Light My Fire´ (1967) y ´Riders on the Storm´ (1971) siguen siendo hoy piezas legendarias en la historia de la música.

Y, a pesar de ser toda una estrella del rock, no tuvo reparos en cambiar la música por la poesía y Los Ángeles por París, como si se tratara de un bohemio venido de otro siglo, con las sombras incluidas.

Porque, aunque dentro de las adicciones es poco probable que la heroína fuese una de ellas debido a su fobia a las agujas, sí que consumía otras sustancias.

Fue encontrado sin vida en la bañera de su apartamento. La causa oficial fue un paro cardíaco, pero la ausencia de una autopsia ha contribuido, una vez más, a la conspiración en torno a su muerte.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/15/550161044083-3b45493e.jpg Caricatura del músico estadounidense Kurt Cobain, uno de los integrantes del denominado club de los 27. (EFE/EPA/NEIL HALL)

Kurt Cobain (1967 - 1994)

Líder de Nirvana, Kurt Cobain fue la voz de la Generación X. Su manera tanto de crear canciones como de interpretarlas revolucionó el rock al constituir un nuevo género musical: el grunge.

Y es que discos como ´Nevermind´ (1991) e ´In Utero´ (1993); y canciones como ´Smells Like Teen Spirit´ o ´Heart-Shaped Box´ se adueñaron del panorama musical de los 90, cambiándolo para siempre.

Sin embargo, la lucha de Kurt contra la depresión y una vida llena de adicciones, le llevaron a quitarse la vida en su casa de Seattle en 1994, a pesar de que en la actualidad hay teorías que señalan que tal vez no fue un fallecimiento voluntario.

En cualquier caso, fue la pérdida de Kurt Cobain lo que reavivó el mito del "Club de los 27", ya que coincidía con la edad a la que fallecieron otras leyendas del rock anteriores a él y que habían pasado por batallas similares.

Amy Winehouse (1983 - 2011)

Su nombre fue una de las incorporaciones más sonadas del nuevo siglo. Amy Winehouse, cantante británica con una voz única y un estilo que mezclaba jazz, soul y R&B, parecía destinada a reinventar el pop, con el mundo a sus pies.

Con su álbum ´Back to Black´ (2006) y éxitos como ´Rehab´, alcanzó la fama mundial. Además, su particular estética, con un peinado y un maquillaje llamativos y que se asociaban a una mezcla entre los barrios más humildes y el estilo pin-up llevado a una versión más decadente; la hicieron icónica.

Desgraciadamente, la vida y carrera de Amy estuvieron marcadas por problemas de adicción y conflictos personales.

Falleció en 2011 debido a una intoxicación etílica en su casa de Londres. Y, a su marcha, la leyenda del "Club de los 27" resurgió una vez más, esta vez avivada con el poder de expansión de las redes sociales.

El duro precio de la fama

A estos nombres pueden sumarse muchos otros, como los de Pete Ham (1947 - 1975), Reggie Lewis (1965 - 1993), Andrés Escobar (1967-1994), Kristen Pfaff (1967 - 1994), Jonathan Brandis (1975 - 2003), Valentín Elizalde (1979 - 2006), Christian Benítez (1986 - 2013) o Julián Figueroa (1995 - 2023). Todos ellos, "demasiado jóvenes" para dejarnos.

Y es que, aunque la idea de una maldición es más una construcción cultural (aupada en su momento por los medios y el boca a boca, y en la actualidad por las redes sociales) que una realidad, hablar del "Club de los 27" puede servirnos de recordatorio sobre cómo la fama trae consigo una serie de presiones, tentaciones y desafíos que pueden pasar factura.

Quizá, más allá de alimentar el mito, este tipo de desafortunadas coincidencias puedan destacar la importancia de la salud mental o poner el foco en lo frecuente de las adicciones en la industria del entretenimiento.

O, al menos, esa es una reflexión que a veces se deja entrever en los ríos de tinta que fluyen en internet en torno a la tragedia de estas leyendas.