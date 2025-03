Las canciones de James Taylor formarán parte de nuevo musical "Fire & Rain"

Las canciones del cantautor estadounidense James Taylor serán el centro de un nuevo musical titulado 'Fire & Rain', escrito por el ganador del Tony y el Pulitzer, Tracy Letts.

El proyecto, que se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, contará una historia original y será dirigida por el también ganador del Tony David Cromer.

Taylor se suma a una serie de artistas cuyo legado ha sido trasladado al teatro musical como el de la cantante Tina Turner en 'Tina: The Tina Turner Musical' o Michael Jackson en 'MJ: The Musical'.

El título de la obra que se presentará en Broadway corresponde a la canción homónima del cantante de folk y soul 'Fire and Rain' de su disco 'Sweet Baby James' de 1970 y que alcanzó el número tres en la lista Hot 100 de la revista Billboard.

A sus 77 años, el aclamado músico ha lanzado cerca de una veintena de álbumes de estudio y ha ganado seis premios Grammy. Entre sus canciones más icónicas se encuentran éxitos como 'You've Got a Friend', de Carole King, 'How Sweet It Is (To Be Loved by You)' y 'Mexico'.

James Taylor fue uno de los principales artífices de la popularización del folk rock y el soft rock en los años 70. Este verano, junto a su banda All-Star Band, el cantante emprenderá una gira por Estados Unidos, visitando estados como California, Arizona, Illinois y Colorado, entre otros.

Por su parte, Letts y Cromer ya habían trabajado juntos en la obra 'Bug', que exploraba temas de paranoia y teorías conspirativas, y 'Man From Nebraska', que versaba sobre el camino de un hombre para recuperar la fe.