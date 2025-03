Figuras del mundo del teatro y el cine lamentan el fallecimiento del actor Iván García

El fallecimiento del destacado actor, dramaturgo, periodista y director de teatro Iván García, ocurrido el 22 de marzo de 2025 a los 87 años, ha conmocionado profundamente al ámbito cultural dominicano.

A lo largo de su carrera, Iván García dejó una huella imborrable en el teatro y cine nacional, convirtiéndose en un referente para generaciones de artistas y amantes de las artes escénicas en el país.

Diversas figuras del cine y el teatro han expresado su pesar por la pérdida de esta gran figura de la dramaturgia local, quienes han recordado con cariño tanto su legado artístico como su invaluable aporte a la formación de nuevos talentos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/22/fg-22-c0f5ef25.jpg El actor, dramaturgo, periodista y director de teatro Iván García falleció22 de marzo de 2025 a los 87 años. (ARCHIVO)

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, expresó su profundo dolor ante el deceso de Iván García: "Lamento profundamente el fallecimiento de Iván García, un extraordinario maestro de la actuación, director, dramaturgo; gran defensor de la cultura con quien tuve el privilegio de trabajar. Su obra y legado seguirán vivos en cada uno de nosotros. Presento condolencias a su familia y seres queridos en este difícil y doloroso momento. Paz a su alma".

Por su parte, el actor Richard Douglas también compartió su tristeza: "Una pena profunda ocupa mi alma y mi pensamiento, qué dolor tan grande, qué impotencia tan fuerte. Hasta la vista amigo, hermano y maestro, siempre estarás en mi corazón".

El actor y productor teatral Francis Cruz, visiblemente afectado, dedicó un emotivo mensaje a García: "Iván García Guerra, Gloria Nacional, aplausos eternos... Viejito lindo, siempre estarás en mi corazón. Gracias por tu amistad y cariño. Nos veremos de nuevo algún día para celebrar la vida, el teatro, tal vez una buena lectura de algún texto con unas copas de vino o un par de vodkas... Descansa en paz".

El actor Johnnié Mercedes, quien también compartió muchas experiencias junto al fallecido, expresó su dolor: "Ya sabía que lo quería mucho, pero no imaginaba que mi cariño fuera tan grande al punto que su despedida de este plano me cause un dolor de tristeza tan enorme que se hace difícil la respiración normal... Mi corazón seguirá llorando tu ausencia, imposible olvidarte".

El director de cine José Pintor, quien trabajó con Iván García en la película No hay más remedio, también se despidió con un mensaje corto pero significativo: "Triste la partida de de Iván, descanse en paz".

La Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (Adopae), también lamentó el fallecimiento del actor Iván García.

"Nos solidarizamos con su familia y colegas en este difícil momento. Su partida, en pleno mes del teatro, nos recuerda la grandeza de su contribución al arte y la educación", se reseña en el post publicado en la institución, dirigida por el periodista Severo Rivera.

La Dirección Provincial de Cultura de Santiago, también dedicó un post al actor. "lamentamos profundamente el fallecimiento del gran maestro del teatro dominicano Iván García Guerra. Pilar de la Cultura de nuestro país. Descanse en paz. 26 de febrero 1938, San Pedro de Macorís-22 de marzo 2025, Santo Domingo".

Con un legado que incluye más de 200 personajes, obras teatrales y una influencia decisiva en la evolución del teatro dominicano, Iván García deja un vacío profundo en el corazón de la cultura nacional.

dominicano, deja un vacío profundo en el corazón de la nacional. Su vida y su obra seguirán siendo recordadas y celebradas por todos los que compartieron escenario con él y por las futuras generaciones de artistas que se inspiraron en su ejemplo.