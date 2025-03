Renée Zellweger en la quinta temporada de Only Murders in the Building ( EFE )

La dos veces ganadora del Óscar Renée Zellweger será parte de la quinta temporada de la serie de Hulu 'Only Murders in the Building', informó este miércoles el medio especializado Deadline.

Aun no se ha hecho público qué papel tendrá la protagonista de 'Bridget Jones's Diary' ('El diario de Bridget Jones'), pero se sabe que esta nueva entrega resolverá el asesinato de Lester, el portero de Arconia, la ubicación central de la serie.

La producción de la quinta temporada comenzó esta semana en Nueva York, con sus cuatro protagonistas: Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez y Michael Cyril Creighton.

Además de Zellweger, esta temporada también contará con la participación de Christoph Waltz y Keegan-Michael Key.

La serie creada por Martin y John Hoffman se ha caracterizado por recibir en su elenco a talentos de la talla de Meryl Streep o Eugene Levy, quienes aparecieron en la cuarta temporada junto a Eva Longoria o Melissa McCarthy.

Su primer premio

En febrero, 'Only Murders in the Building' recibió su primer premio SAG, otorgado por el Sindicato de Actores de Hollywood, al mejor elenco de una serie de comedia.

Zellweger viene de estrenar ' Bridget Jones: Mad About the Boy ', la última película sobre la entrañable y caótica periodista. Además de dicho papel, la actriz es recordada por su actuación en filmes como 'Chicago', ' Judy ' o 'Cold Mountain', estos dos últimos le valieron dos premios de la Academia de Hollywood.

