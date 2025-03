El gran momento profesional de Pedro Pascal

"Lo primero de todo: deja de utilizar la palabra fracaso, deja de pensar de esa manera, empieza a pensar en el éxito", ese fue el consejo de Pedro Pascal a su compañero de profesión Peter Foad, un actor egipcio que busca abrirse camino y carrera en Estados Unidos.

La conversación entre ellos, de carácter motivacional, se ha viralizado en redes sociales, especialmente en Tiktok: "Estás aquí delante, y eso significa que estás vivo. Y estarás vivo mañana para ver otro día. Ese es el éxito", afirmó Pascal.

Y es que la estrella de ´The Last of Us´, serie que regresa con su segunda temporada, sabe perfectamente de lo que habla: celebra su cincuenta cumpleaños viviendo ese "prime" del estrellato que la mayoría cree que solo se puede alcanzar a una edad más temprana.

Marcado por la dictadura

José Pedro Balmaceda Pascal nació el 2 de abril de 1975 en Santiago de Chile, aunque por sus venas corre también sangre española. Tiene una hermana mayor, y un hermano y hermana menores.

La dictadura militar liderada por Augusto Pinochet marcó su infancia, pues su familia, emparentada con la de Salvador Allende, buscó refugio político primero en Dinamarca y luego en Estados Unidos.

Una vez allí vivieron en San Antonio (Texas) al principio, y luego en Orange County (California). Fue en este último lugar donde Pedro se formó en interpretación, y en 1993 se graduó en la Escuela de Artes del Condado de Orange.

Ese año se mudó a Nueva York. Dos años después, en 1995, sus padres regresaron a Chile. Él siguió en la Gran Manzana y en 1997 se tituló en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York.

La muerte de su madre marcó el inició de su nombre artístico, pues en memoria suya fue por lo que cambió el apellido paterno por el Pascal materno, "además, los estadounidenses les costaba mucho pronunciar Balmaceda, era agotador", dijo en entrevista con Variety.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/29/550163022292-989933ac.jpg Imagen de archivo, fechada en Los Ángeles el 16 de enero de 2024 de Pedro Pascal junto a su hermana, también actriz, Lux Pascal en la gala de los LXXV premios Primetime Emmy. (EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)

De los despidos al estrellato

Lo que a él le costó, sin embargo, fue luchar por su carrera. Compatibilizaba papeles pequeños en series como ´Buffy the Vampire Slayer´, ´Homeland´ o ´The Good Wife´ y obras de teatro, con trabajos de camarero, algo que no era lo suyo.

"Me despidieron a menudo, más de, no sé, quizá cerca de diez veces", declaró a Fandom Wire.

Pero en 2014 su vida cambió cuando fue elegido para dar vida a Oberyn Martell en la cuarta temporada de `Game of Thrones´.

Este papel disparó su carrera, junto a su trabajo en la serie `Narcos´(2015-17), aunque para consagrarse del todo en la fama tuvo que esperar a 2019, cuando se convirtió en una de las estrellas de la franquicia Star Wars con la serie ´The Mandalorian´.

Desde entonces, su filmografía se ha ido extendiendo, con títulos como: ´Bloodsucking Bastards´ (2015), ´Kingsman: The Golden Circle´ (2017). ´The Equalizer 2´ (2018), ´If Beale Street Could Talk´ (2018), ´Triple Frontier (2019)´, ´Wonder Woman 1984´ (2020), ´Calls´ (2021), ´Strange Way of Life´ (2023) o ´Gladiator II´ (2024).

Sin embargo, ha sido en televisión donde nuevamente ha hecho historia con un papel, porque en 2023 dio vida a Joel Miller, uno de los protagonistas de ´The Last of Us´, la serie de HBO basada en la saga de videojuegos del mismo nombre.

Su éxito fue tan grande que fue galardonada con 8 premios Emmy.

Ahora, el actor vuelve a ponerse en la piel del mismo personaje para una segunda temporada, que se estrena el 13 de abril. Como si de un regalo que Pedro hace a los fans por su cumpleaños, el regreso casi coincide con la fecha en la que soplará las velas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/29/550163022293-3371d271.jpg Pedro Pascal en una escena de la segunda temporada de ´The Last of Us´. (FOTO CEDIDA POR HBO)

Los cincuenta, su flor de la vida

Pero si bien la carrera de Pedro Pascal es públicamente conocida, su vida personal es otra historia. El actor ha mantenido siempre un perfil bajo y poco se sabe de sus historias de amor. De hecho, nunca ha tenido una novia oficial. Este carácter reservado ha despertado el interés de medios y fans.

Así, al actor se le ha relacionado sin confirmación con algunas mujeres, como las actrices Maria Dizzia en los 90, Robin Tunney o Lena Headey cuando coincidieron en ´Game of Thrones´. Su amistad estrecha con Sarah Paulson, que viene desde que se mudó a Nueva York en 1993 parece ser solo eso, amistad.

Sin ir más lejos, hace casi un año, en mayo de 2024, unas fotos de Pascal con la actriz Dakota Johnson, besándose en las calles de Nueva York, causaron furor ante la posibilidad de un romance.

No obstante, resultaron ser imágenes del rodaje de ´Materialists´, la película prevista para junio de 2025 y que ambos protagonizan junto a Chris Evans.

Este filme, junto a la cinta de Marvel ´The Fantastic Four: First Steps´ (prevista para julio de 2025) y el western de comedia negra ´Eddington´ (sin fecha exacta de estreno, pero anunciada para este año); son tres proyectos que mantendrán al actor muy presente en el cine.

Además, acaba de ser protagonista del nuevo anuncio de Apple. Y es que, en definitiva, Pedro Pascal celebra su medio centenario como si estuviera en la flor de la vida, pues su carrera se encuentra en uno de sus mejores momentos.

Porque él es la viva prueba de que no hay edad para lograrlo, según su propio consejo a Foad: "Sigue despertándote cada día, vuelve a levantarte cada mañana para intentarlo, y encontrarás la manera de lograrlo".