A Mario Vargas Llosa le fue otorgada la nacionalidad dominicana

El novelista peruano Mario Vargas Llosa, quien falleció este domingo en Lima a los 89 años, también tenía la nacionalidad dominicana. El escritor mantuvo una relación estrecha y controversial con el país.

Su muerte fue comunicada por su hijo Álvaro Vargas Llosa en su cuenta de la red social X. Su familia no dio a conocer la causa del deceso. Al momento de su muerte residía en el distrito de Barranco, en la capital de Perú, donde se mudó en 2022 al retomar la relación con su esposa, Patricia Llosa.

La nacionalidad dominicana le fue concedida por el presidente de la República, Luis Abinader, en fecha 31 de mayo de 2023 en una ceremonia celebrada en el Palacio Nacional.

En la ocasión, el premio Nobel de Literatura (2010) elogió a la República Dominicana y dijo que tenía en agenda venir con más frecuencia para trabajar y descansar. También destacó que "se sentía como en su casa" en el país por la gran cantidad de amigos y las novelas que había escrito.

Vargas Llosa es autor del laureado libro La fiesta del chivo que trata sobre la decadencia de la tiraría de Rafael Leónidas Trujillo y el papel desempeñado por sus ajusticiadores.

Instituto Duartiano criticó la nacionalidad

El Instituto Duartiano criticó el otorgamiento de la nacionalidad dominicana al escritor y Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, dada por el mandatario Luis Abinader

"El otorgamiento de la nacionalidad dominicana al escritor Mario Vargas Llosa, muestra la penosa tendencia tradicional de nuestras autoridades de mostrarse excesivamente complacientes con extranjeros que, aunque pueden reunir méritos personales, no justifican los tributos que se les rinden", afirmó la entidad a través de un comunicado.

La entidad calificó a Vargas Llosa como un "enemigo", de la República Dominicana por sus posiciones "inconsecuentes contra el país".

"El señor Vargas Llosa ha adoptado posiciones acerbas e inconsecuentes contra la República Dominicana, se revela como un enemigo de este pueblo, no merece una nacionalidad que nos ha costado tanto, al extremo que no hemos cesado en su consolidación y defensa, hoy estamos en el fragor de la lucha para preservarla frente a planes de organismos y grandes potencias", manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/14/8d675403-f7b0-42df-97b9-53d3c8289213-694551c3.jpg Mario Vargas Llosa (cuarto de derecha a izquierda) junto al presidente Luis Abinader, la primera dama Raquel Arbaje y la familia del escritor. (FUENTE EXTERNA)

Palabras de Vargas Llosa al aceptar la nacionalidad dominicana:

Efectivamente, yo, desde el punto de vista latinoamericano, me gustaría mucho pasar largas temporadas en la República Dominicana. Creo que la República Dominicana es un ejemplo para América Latina, va en la buena dirección, sin lugar a dudas.

Desgraciadamente, América Latina, como ustedes saben, atraviesa unos momentos muy difíciles. Probablemente en la historia de América Latina no hay un momento tan difícil como el que estamos atravesando. Y yo me alegro mucho de que la República Dominicana, con un gobierno inteligente, sensato, haya promovido a este país.

Creo que es un ejemplo de los problemas que tienen una solución y me encantaría, ya que he pasado algunos momentos difíciles en la República Dominicana, pasar también un período de exaltación y de verdadera realización en la República Dominicana.

Tengo muchos amigos aquí, mucha gente colaboró en el caso de las novelas que he escrito sobre la República Dominicana, de tal manera que no es sorprendente que me sienta en mi casa en los períodos que pasaré en el futuro.

¿Qué es lo que más le gusta de República Dominicana?

Muchas cosas. Me parece que la integración es mucho más avanzada en la República Dominicana que en el resto de América Latina. Creo que, digamos, la República Dominicana ha optado por una política cada vez más sensata y que tomó mucha distancia con el resto de América Latina.

¿Es este su retiro?

El retiro no será, porque estaré siempre muy activo hasta el último día de trabajo. Pero me propongo venir a la República Dominicana fundamentalmente a trabajar, es lo que siempre he hecho.

¿Estará trabajando en alguna obra en particular?

He terminado una novela sobre el vals peruano, que, por primera vez en la historia, integró el país. Hasta entonces, el país tenía músicas distintas en la sierra, en la costa, y el vals peruano integró realmente.

Mario Vargas Llosa nació en Arequipa, Perú, el 28 de marzo de 1936. Es un escritor, político y periodista peruano y Premio Nobel de Literatura de 2010. Además de la nacionalidad dominicana, el escritor también poseía la española.

Fue candidato presidencial de Perú en 1988 y luego en 1990, pero en ambas ocasiones fue derrotado. Primero por Alan García y luego por Alberto Fujimori. Después de esta fallida experiencia política se a España.

Premios Varga Llosa recibió los premios Nobel, Cervantes, Príncipe de Asturias, Rómulo Gallegos, Planeta y Jerusalén, entre otros.

Con profundo dolor, hacemos público que nuestro padre, Mario Vargas Llosa, ha fallecido hoy en Lima, rodeado de su familia y en paz. @morganavll pic.twitter.com/mkFEanxEjA — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) April 14, 2025