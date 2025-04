De "Murderbot" a "Star Wars": las series que se estrenan en mayo

La adaptación de la novela "The Murderbot Diaries", un superventas de ciencia ficción, la comedia "The Four Seasons", con Tina Fey a la cabeza, y más Star Wars, con una nueva entrega de sus cuentos animados, son algunas de las series destacadas que se podrán ver en las plataformas en mayo.

"Murderbot" - Apple TV

Con Alexander Skarsgård como "Matabot", esta serie adapta la saga literaria de Martha Wells protagonizada por un cyborg que se libera de la esclavitud y está horrorizado por las emociones humanas pero a la vez se siente atraído por la vulnerabilidad de sus clientes.

Una primera temporada de diez episodios, con los dos primeros el 16 de mayo en Apple TV.

"And Just Like That" - Max

Llega la tercera temporada de las aventuras de Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) con 12 episodios que se estrenarán cada jueves en Max desde el 30 de mayo.

Vuelven Sarita Choudhury como Seema y Nicole Ari Parker como Lisa Todd y se espera el regreso de algunos de los hombres de la vida de Carrie, según avanzó la actriz en una reciente entrevista.

"The Four Seasons" - Netflix

El 1 de mayo llega a Netflix esta comedia que adapta a una miniserie la película homónima de 1981, que protagonizaron Alan Alda y Carol Burnett, en unos papeles que ahora interpretan Tina Fey y Will Forte, acompañados de nombres tan conocidos como los de Steve Carell o Colman Domingo.

Una separación altera la dinámica de un grupo de amigos, a los que vemos durante un año y en cuatro viajes.

"Star Wars: Tales of the Underworld" - Disney++

Para no dejar huérfanos a los fans de Star Wars cuando está a punto de acabar 'Andor', llega a Disney+ la nueva entrega de cortos animados tras 'Tales of the Jedi' (2022? y 'Tales of the Empire' (2024).

Ahora aterrizan estos nuevos cuentos que se centran en el inframundo criminal de la galaxia con dos protagonistas conocidos de este universo: la exasesina y cazarrecompensas Asajj Ventress y el forajido Cad Bane.

"Sirens" - Netflix

Julianne Moore encabeza un reparto en el que también están Kevin Bacon.

Meghann Fahy y Milly Alcock en esta comedia negra de cinco capítulos que se desarrolla en un fin de semana en una lujosa isla y que se centra en la relación de dos hermanas con la jefa de una de ellas, una millonaria famosa, a la que interpreta Moore.

"Duster" - Max

Con el sello de la producción de J.J. Abrams, que vuelve a reunirse con la estrella de 'Lost', Josh Holloway, que corprotagoniza con Rachel Hilson esta serie de ocho episodios que se desarrolla en el suroeste de Estados Unidos en 1972.

Hilson interpreta a la primera agente negra del FBI, que recluta a un hábil conductor (Holloway) para que la ayude a desmantelar una organización criminal. Se estrena en Max el 15 de mayo.

"The Better Sister" – Prime Video

Jessica Biel y Elizabeth Banks son las protagonistas de esta serie de ocho episodios, como Chloe y Nicky, dos hermanas que están distanciadas que se vuelven a encontrar tras el asesinato de la primera, en una historia que adapta una novela de Alafair Burke y que se estrena en Prime Video el 29 de mayo.

"Pee-wee as Himself" - Max

Una serie documental de solo dos episodios que se podrán ver en HBO y Max el día 23 y que ahondan en la vida del actor Paul Reubens, fallecido en 2023 y que en los años ochenta se hizo mundialmente famosos por su extravagante personaje de Pee-wee Herman.

Pero su carrera se hundió cuando en 1991 fue detenido por "exhibicionismo indecente" al ser hallado masturbándose en un cine para adultos de Sarasota.

Un mes de mayo en el que también llegarán a Disney++ la serie documental sobre el exfutolista argentino Kun Agüero y la cuarta temporada de "Abbot Elementary".

Mientras, en Prime Video se podrá ver la seguna entrega de "Nine Perfect Strangers", con Nicole Kidman; en Netflix la cuarta de "Love, Death & Robots" y en Apple TV el regreso a los viajes de Ewan McGregor en "Long Way Home".