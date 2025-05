El príncipe Harry revela que su padre, el rey Carlos III, no le habla: "Me encantaría reconciliarme"

Tras perder un juicio contra el gobierno británico por la retirada de su protección policial, el príncipe Harry declaró que su padre, el rey Carlos III, ya no se comunica con él debido a la disputa por su seguridad personal.

En una entrevista con la BBC, el duque de Sussex afirmó que el tema de la seguridad fue el detonante de su distanciamiento con la familia real.

"No me habla por este asunto de la seguridad", dijo. "Cuando se tomó esa decisión, no podía creerlo. De verdad, no podía creerlo", añadió. "Pensé que, con todos los desacuerdos y todo el caos que está ocurriendo, en lo único en lo que podía confiar era en mi familia para que me mantuviera a salvo".

Harry aseguró que actualmente le resulta "imposible" regresar con su familia al Reino Unido. "No me imagino un mundo en el que tenga que traer a mi esposa e hijos de vuelta al Reino Unido en este momento", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/02/harry-y-familia-real-6b0817a0.jpg

El hijo menor del rey del Reino Unido explicó que, aunque ha tenido "muchísimos desacuerdos" con varios miembros de su familia, el punto de fricción principal sigue siendo el retiro de su seguridad. "Es lo único que me queda", sostuvo.

También reconoció que algunos en su familia "nunca le perdonarán" por haber escrito su libro de memorias ni por otras decisiones pasadas.

De todos modos, expresó su deseo de reconstruir los lazos familiares: "Me encantaría reconciliarme con mi familia. No tiene sentido seguir peleando".

Finalmente, Harry manifestó su preocupación por el estado de salud del monarca británico. "No sé cuánto tiempo más le queda a mi padre", dijo. "No me habla por este asunto de la seguridad, pero estaría bien reconciliarnos".

Distanciamiento

Fuentes cercanas al príncipe aseguran que sus intentos por comunicarse con la familia real, a través de llamadas y cartas, no han obtenido respuesta.

El distanciamiento habría llegado a tal punto que Harry se enteró de la hospitalización de su padre, ocurrida el 27 de marzo por complicaciones derivadas de su tratamiento médico, a través de los medios de comunicación.

La revista People señala, según allegados, que durante las tres últimas visitas de Harry al Reino Unido, el rey Carlos no ha estado disponible para verlo, "ni siquiera este mes, a pesar de que la fecha de la audiencia judicial de Harry ya estaba programada y se conocía con antelación a la visita de estado coincidente del rey a Italia".

