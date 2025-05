La Feria del Libro de Madrid arranca con buenas expectativas y defendiendo el español

La reina Letizia (c) y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun (c-i) en una de las casetas de la Feria del Libro de Madrid este viernes durante la inauguración de su 84.ª edición. ( EFE/JJ GUILLÉN )

Con buenas expectativas de ventas y un fuerte acento en «la vitalidad» del español en Estados Unidos ha arrancado este viernes la 84 edición de la Feria del Libro de Madrid, que aspira a mejorar los once millones de euros de facturación y más de un millón de visitantes que tuvo el año pasado.

«Lo afrontamos con optimismo renovado porque las cifras de lectura han crecido mucho en los últimos años y también las cifras de venta, la sensación que tenemos es que esta va a ser una buena feria», ha dicho a EFE Daniel Fernández, presidente de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE).

No obstante, poco después de que la reina Letizia efectuara el recorrido inaugural en el Parque del Retiro, acompañada por el ministro de Cultura Ernest Urtasun y otras autoridades, el ayuntamiento anunciaba el cierre del recinto, y por tanto de la feria, a partir de las seis de la tarde.

El motivo es que la Aemet ha emitido un aviso rojo porque se esperan rachas de viento de hasta 55 kilómetros por hora. La reapertura se realizará, previsiblemente, mañana sábado, según fuentes municipales.

Aún quedan por delante más de quince días para visitar las 365 casetas de librerías y editoriales, seis más que el año pasado, por las que desfilarán hasta el 15 de junio miles de autores para encontrarse con sus lectores y firmar ejemplares.

Según Fernández, aunque en el 2010 hubo una caída bastante brusca del consumo y las ventas de libros en España, después, y en especial a raíz de la pandemia, ha habido una rápida recuperación en ejemplares vendidos, aunque no en cifra de negocio.

«Los editores hemos sacrificado márgenes y los precios han estado contenidos durante mucho tiempo y siguen contenidos», ha asegurado. En lo que va de año, según los datos que maneja la federación, la sensación es que «el mercado del libro español sigue creciendo».

Nueva York y la vitalidad del español en Estados Unidos

Con el lema "Nueva York ilumina la feria", la ciudad de los rascacielos será la gran protagonista de esta edición, que contará con la visita de autores estadounidenses como Vivian Gornick, Junot Díaz, Katie Kitamura, Teju Cole o Rebeca Solnit.

Se pondrá un especial acento en la tradición literaria hispana de Nueva York, donde tres de cada diez habitantes tienen el español como lengua materna y acudirán escritores hispanos con fuertes conexiones con esa ciudad, como Eduardo Lago, María Negroni, Kirmen Uribe o Brenda Navarro.

Orúe ha recordado que Estados Unidos es el segundo país con más hispanos del mundo, por detrás de México y muy por delante de España. Aunque la elección de Nueva York como hilo conductor de esta edición fue previa a la llegada de Trump a la presidencia, Orúe cree que en estas circunstancias ha adquirido «una dimensión diferente».

«El español no diría que está amenazado porque la vitalidad de la comunidad latina en Estados Unidos es brutal y también en el mundo de la literatura y de la edición, pero evidentemente afronta algunos peligros», ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que la escritora dominicana Rita Indiana, una de las coordinadoras de la programación, no ha podido viajar a Madrid desde Estados Unidos por la recomendación de su universidad de no salir del país por el riesgo de perder sus visados. «Hay un clima que no es el ideal», ha dicho Orúe.

La directora de la feria también se ha referido a las quejas recibidas el año pasado por parte de las editoriales independientes por el poco espacio del que disponían. Este año se han redoblado los esfuerzos, aunque con dificultad, ya que si el año pasado eran 15 editoriales independientes las que había que ubicar en un espacio, este año son el doble, 30.

Orúe ha recordado que esta es una feria «comercial y popular», no profesional, que hay representadas 1.100 editoriales y que el espacio es limitado.

La reina abre la Feria del Libro con atención en Iberoamérica

La reina Letizia ha animado a los ciudadanos a acudir a la Feria del Libro de Madrid, cuya 84 edición ha inaugurado este viernes en el Parque del Retiro con un recorrido por sus casetas, en las que se ha interesado especialmente por la literatura iberoamericana y por las lecturas de los escolares.

«¿De qué equipo sois, del equipo de los libros o de los móviles?», ha preguntado doña Letizia a algunos de los niños que se encontraban este viernes en la feria, según ha contaba uno de estos menores de un colegio de Vicálvaro, en Madrid: «la reina me ha dicho que ella es más de los libros y del papel».

También se ha interesado por la campaña que lleva a cabo la feria de llevar la lectura a los niños hospitalizados, como los del vecino Hospital Infantil Niño Jesús, que han participado en un taller sobre cómo hacer un libro.

Acompañada por el ministro de Cultura , Ernest Urtasun, y la directora de la Feria del Libro, Eva Orúe, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, la reina Letizia ha estado durante casi hora y media en el Parque del Retiro conociendo las novedades editoriales de una edición dedicada a la ciudad de Nueva York y ha charlado con libreros, editores y varios grupos de escolares, con los que ha acabado participando en un taller de ilustración de cuentos.

, Ernest Urtasun, y la directora de la Feria del Libro, Eva Orúe, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, la ha estado durante casi hora y media en el Parque del Retiro conociendo las novedades editoriales de una edición dedicada a la ciudad de Nueva York y ha charlado con libreros, y varios grupos de escolares, con los que ha acabado participando en un taller de ilustración de cuentos. El secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, y la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo, han acompañado también a la reina en esta jornada de la feria que ha puesto el acento en escritores que escriben en español en la ciudad de Nueva York y donde a su llegada ha sido recibida por casi una decena de embajadores de países iberoamericanos.