"No es una caja" salta del papel a la pantalla en una serie que llega a Apple TV+

En No es una caja, Riley imagina mundos mágicos, llenos de nuevos amigos y fantásticas aventura en una sola caja. ( FUENTE EXTERNA )

Potenciar la creatividad y la imaginación es el objetivo de No es una caja (Not a box) una popular serie de historias infantiles creadas por la estadounidense Antoinette Portis que ahora saltan a la pantalla en una serie de ocho episodios que se estrena el 13 de junio en Apple TV++.

"Con solo una caja de cartón, Riley imagina mundos mágicos, llenos de nuevos amigos y fantásticas aventuras", señala un comunicado hecho público este martes por la plataforma.

Isabel Birch pone voz al conejo Riley e Ian James Corlett al adulto en la versión en inglés de estas historias destinadas a niños desde 3 años.

En estas, invitan a los espectadores y sus familias "a adentrarse en un mundo rico en paisajes, personajes y encuentros que es tan ilimitado como la imaginación para crear y explorar".

Más

La serie está escrita y coproducida por Michael Rabb, ganador de un premio Emmy por su trabajo en The Teen Files, y la animación está realizada por Passion Pictures, una compañía británica que está detrás de proyectos como el corto animado The Lost Thing, que se llevó el Óscar en 2011.

Not a box, que se publicó en 2006, fue el primer libro de Portis, que antes de centrarse en la escritura fue directora creativa de Disney. La serie continuó con Not a stick (2009) y Not a box City (2024).

Te puede interesar El reto de mantener vigentes los programas infantiles