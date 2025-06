Ryan Reynolds desvela curiosidades de animales en la serie "Underdog" de National Geographic

Hay animales que pese a su repugnante aspecto o sus dudosas armas de supervivencia consiguen salir triunfantes de diversas situaciones con inesperadas tácticas, como las hienas, las babosas o el tejón de la miel, según cuenta a EFE el actor Ryan Reynolds en "Underdog" (desamparado, perdedor), nueva serie de National Geographic.

La serie no se deja en el tintero ni un ápice de los actos más íntimos de los animales e insectos a los que sigue de cerca y el equipo de National Geographic se enorgullece de haber pasado más de 100 días -más de 17 semanas- filmando a animales que defecan, orinan o expulsan líquidos nauseabundos.

Concretamente: 24 días filmando hipopótamos defecando, 18 días grabando larvas de escarabajos tortuga cubiertas de excremento, 20 días esperando y filmando a perezosos excretando, 20 días recopilando imágenes de koalas bebés comiendo heces, 20 días capturando manatíes tirándose pedos y 19 días grabando ciervos rociándose una mezcla de semen y orina sobre sí mismos.

La serie de 5 capítulos está recomendada para los mayores de 14 años, pero Reynolds dice a EFE que cree que National Geographic está siendo muy "conservador al respecto" y que él lo verá con sus hijos -el mayor tiene 10 años-.

"Los niños se reirán y a veces se quedarán incrédulos y en shock. Creo que eso es lo que se busca. Queremos provocar algo de una manera segura que genere una conversación", explica el actor y empresario dueño del equipo de fútbol Wrexham A.F.C. (que compró con Rob McElhenney) y una compañía telefónica.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/13/45c38a022e9c51d0e278249388bea288989b2e65w-d77ce3fc.jpg Fotograma cedido por National Geographic donde aparece el director de fotografía Tom Beldam al lado de un macaco de cola larga durante una escena del capítulo titulado 'Los sospechosos inusuales' de la nueva serie 'Underdog'. (EFE)

Similitudes entre el Ajolote y Deadpool

La serie sigue a muchos animales, desde la rana de cristal invisible, hasta unos monos de nariz gigante, pasando por los mosquitos cavernícolas, que crean hermosas trampas para moscas iluminadas con la mucosidad que gotea de sus traseros.

Pero el animal con que Reynolds conectó más fue con el Ajolote, anfibio que vive en México: "Se regenera, así que es un poco como Deadpool", dijo haciendo referencia a su personaje más famoso, un superhéroe que también es un 'underdog' que se caracteriza por su factor de curación regenerativa, que le permite sanar heridas rápidamente, aunque le causa inestabilidad mental y psicosis.

Mientras que el animal que más le sorprendió fue el gansos barnacla cariblanca que hace su nidos en acantilados.

"Ese ganso me impactó porque, las crías simplemente saltan de una cornisa, y si sobreviven, sobreviven. Y si no, no sobreviven", anota el artista.

Otro 'underdog' que fascinó a Reynolds fue el gusano de terciopelo u onicófora, que tiene 40 pares de patas y pese a no ver es capaz de disparar una sustancia viscosa que congela a su enemigo, algo "repugnante, pero efectivo", según el actor canadiense.

El equipo de National Geographic se ha dejado muchos 'underdogs' en el tintero, por lo que ya están trabajando en una segunda temporada.

Reynolds dice que verá su serie en familia cuando se estrene, el 15 de junio - se podrá ver en Nat Geo, ABC y un día después en Disney++ y Hulu-, ya que en su familia son tan fans de National Geographic que se han visto el catálogo entero dedicado al reino animal.

Testimonio

"Mi esposa ( Blake Lively ) también hizo un programa sobre pingüinos para National Geographic . Tener a mamá y papá narrando programas en National Geographic no es normal. Nos aseguramos de que lo entiendan. Tenemos mucha suerte de poder hacerlo", recalca el actor.

) también hizo un programa sobre para . Tener a mamá y papá narrando programas en no es normal. Nos aseguramos de que lo entiendan. mucha suerte de poder hacerlo", recalca el actor. Lively, y él de rebote, están en el punto de mira por un tema que poco tiene que ver con el mundo animal, sino por el trasiego de demandas entre Justin Baldoni, director y actor de la película 'It ends with us', y la actriz.