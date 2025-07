Harrison Ford consigue su primera nominación a los Emmy por 'Shrinking' a los 83 años

El aclamado actor estadounidense Harrison Ford consiguió este martes a sus 83 años su primera nominación al Emmy a mejor actor de reparto por su interpretación en la comedia Shrinking (Apple TV+).

La estrella de Indiana Jones o Star Wars competirá por la estatuilla con su compañero de reparto, Michael Urie, y el ganador de la pasada edición en esta categoría, Ebon Moss-Bachrach (The Bear).

La lista de candidatos a este premio la completan Ike Barinholtz (The Studio), Colman Domingo (The Four Seasons), Jeff Hiller (Somebody Somewhere) y Bowen Yang (Saturday Night Live).

En la carrera de estos premios, cuyos ganadores se desvelarán el próximo 14 de septiembre en una gala celebrada en Los Ángeles, Ford ha sido reconocido por su papel como el terapeuta Dr. Paul Rhoades en la segunda temporada de 'Shrinking'.

Por esta interpretación, el actor ya fue nominado al Globo de Oro, a los galardones del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG) y al premio de la Crítica por la primera temporada de la serie.

La historia de un terapeuta en duelo que empieza a decirles a sus clientes exactamente lo que piensa sin importar la ética, optará a nueve nominaciones en la 77 edición de los premios más prestigiosos de la televisión, entre ellos a mejor serie de comedia o mejor actor, para Jason Segel.

