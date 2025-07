Pitbull saca en Apple Maps sus sitios favoritos de Miami por aniversario del álbum "Dale"

El cantante Pitbull realizó una selección de sus lugares favoritos de Miami, incluidos restaurantes, parques y pequeños negocios, y los compartió en forma de guía en la aplicación Apple Maps con motivo del décimo aniversario, este jueves, de su popular álbum 'DALE', que le valió su único premio Grammy hasta la fecha.

"DALE es más que un simple álbum: es una celebración de mis orígenes, de mis creencias y de lo que podemos construir juntos. Me enorgullece compartir los lugares que me formaron, me inspiraron y me mantuvieron con los pies en la tierra", informó en un comunicado el artista.

El álbum, publicado el 17 de julio de 2015, fue premiado en la 58 gala de los Premios Grammy, celebrada un año después en Los Ángeles, con el galardón a mejor álbum alternativo o de rock latino.

Entre los temas del álbum destacan los sencillos 'Baddest Girl in Town', 'El Taxi' o 'Yo Quiero (Si Tú Te Enamoras)'.

Repaso de sus inicios

Diez años después, Pitbull hizo un repaso de sus inicios en Miami recordando muchos de sus lugares favoritos de la ciudad, entre los que se encuentran el popular café Versailles, el instituto en el que creció, o el Pitbull Stadium, que ahora lleva su nombre artístico.

Pero además, señala también otros lugares como parques o negocios no tan conocidos, y que según él, también son parte de la herencia cubana de la ciudad.

Pitbull es el último artista en sumarse a una lista de personalidades que han realizado este tipo de guías en colaboración con Apple Maps. Es el caso de Becky G. con Los Ángeles, Camila Cabello, en Miami, o Enrique Olvera, en Ciudad de México.