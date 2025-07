George Lucas ofrece las pinceladas de su museo durante la Comic-Con de San Diego

El creador de 'Star Wars', George Lucas, ofreció este domingo unas pinceladas sobre el Museo Lucas de Arte Narrativo, "un templo al arte del pueblo" que prevé su apertura el año que viene, durante su debut en la Comic-Con de San Diego, la convención del arte del cómic más importante del mundo.

Junto al director mexicano Guillermo del Toro, y Queen Latifah como moderadora, Lucas presentó algunas de las piezas inéditas que exhibirá su museo de artistas como Norman Rockwell, Frida Kahlo o Jessie Willcox Smith.

El arte es una "una conexión emocional con la obra, no se cuánto costó ni de quién la pintó. No creo que sea algo que se diga. Si tienes una conexión emocional, es arte. Si no, simplemente pasa a la siguiente pintura", indicó Lucas durante su intervención en el panel que llevó a cabo en la Sala H, la más grande del evento y que aguardaba con gran expectativa su llegada.

El museo también tendrá el primer dibujo del personaje 'Flash Gordon', de 1934; los bocetos originales de 'Peanuts', de las décadas de 1950 y 1960; el dibujo original de la primera portada de 'Iron Man', de 1968, y la primera salpicadura de tinta de 'Black Panther', de 1968.

"He trabajado con cientos de ilustradores en mi vida, y todos son brillantes, pero no reciben reconocimiento por nada. Este museo es un templo para la gente", agregó el legendario creador de la saga 'Star Wars'.

Para Del Toro ('Pinocchio'), "el tamaño del edificio indica que se trata de un templo que dice que esto es algo importante".

"Nos damos cuenta de que las historias moldean el mundo (...) una de las ramas narrativas que se aplica con brutalidad es la propaganda. El arte celebra el trabajo de personas increíbles, pero también celebra lo que nos pertenece: el mito. La propaganda pertenece a un grupo muy pequeño. El mito nos une y la propaganda nos divide", dijo el director mexicano, en declaraciones recogidas por Deadline.

Lucas aparece por primera vez en una Comic-Con, donde la mítica saga de 'Star Wars' ha estado ligada desde sus inicios con la participación de algunas de sus estrellas, como Harrison Ford o Mark Hamill, quien estuvo presente en esta edición para promocionar 'The Long Walk', basada en la novela de 1979 de Stephen King.

Sobre el museo

El Museo Lucas, del que es cofundador junto a su mujer, la empresaria Mellody Hobson, se encuentra en construcción en el Parque de Exposiciones de Los Ángeles y planea su apertura en 2026.

Una vez finalizado, el museo, de 28,000 metros cuadrados, contará con amplias galerías, dos teatros de vanguardia y espacios dedicados al aprendizaje y la interacción, restaurantes, tiendas y eventos.