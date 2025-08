Sofia Carson apuesta por el amor en la nueva película de Netflix "My Oxford Year"

Sofia Carson y Corey Mylchreest protagonizan My Oxford Year, una historia de amor que reflexiona sobre el acto de aceptar las decisiones del ser amado, y que además desafía los estereotipos sobre los latinos-estadounidenses.

"Anna es una joven extraordinaria, muy educada, se graduó con honores y ahora está en Oxford y trabaja en Goldman Sachs. Y, lamentablemente, ese no es el tipo de representación que solemos ver de las mujeres latinoamericanas en la pantalla", dijo la actriz en una entrevista con EFE.

La película, que llega a la plataforma de Netflix este viernes, dirigida por Iain Morris (The Inbetweeners) y escrita por Allison Burnett (Autumn in New York) y Melissa Osborne (My Fault: London), sigue la llegada de Anna, una joven neoyorquina de padres hispanos, a Oxford, donde cursará un breve programa de poesía.

La aplicada estudiante parece tener toda su vida planeada con un estricto cronograma de metas por cumplir, pero el encuentro con su profesor de inglés, Jamie (Mylchreest), no solamente la confrontará con el orden, sino con su visión sobre el amor.

"Hay algo realmente interesante en estas personas (Jamie y Anna) que son tan diferentes, pero que nunca hayan intentado cambiarse entre sí. Ella lo apoya incluso en las circunstancias más dolorosas, lo que creo que es una forma de amor realmente hermosa", explica Carson.

Al inicio del filme, Jamie encarna al típico galán que arranca suspiros a cada mujer que se cruza en su camino. Aunque disfruta al máximo sus citas con Anna, con quien, además, comparte una pasión por la poesía, no está dispuesto a comprometerse en una relación.

Ambos acuerdan no involucrarse emocionalmente de forma seria, hasta que el afecto entre ellos crece sin control y un incidente inesperado revela sus verdaderos sentimientos, así como el secreto que lleva a Jamie a evitar una relación.

"Anna nunca intenta convencerlo de que cambie sus decisiones, incluso cuando conoce el verdadero problema con el que lidia", comenta la actriz.

A Mylchreest no le resultó fácil comprender del todo las decisiones de su personaje, marcado por la pérdida de su hermano y con una visión de la vida y la muerte muy distinta a la de quienes lo rodean.

Lo que hace Jamie "no es algo que yo haría", admite, "pero como actor no puedes juzgar la perspectiva ni las elecciones de tu personaje. Solo tienes que hacer lo mejor posible por entenderlas".

Carson, la predilecta de Netflix

My Oxford Year marca la quinta película que la también bailarina y cantante protagoniza para la plataforma de streaming. Desde que en 2020 lideró Feel the Beat, Carson, nacida en Florida y de ascendencia colombiana, se ha convertido en uno de los rostros más recurrentes de Netflix.

Tan solo este año estrenó The Life List y fue la presentadora del Tudum, el encuentro en vivo anual en el que Netflix convoca a seguidores de la plataforma de todo el mundo para compartir anuncios destacados de sus producciones más exitosas, ofrecer paneles con algunos de sus protagonistas y presentar adelantos exclusivos.

En sus películas, la actriz ha podido mostrar pequeños guiños a su cultura y raíces latinas, que si bien no hacen parte de la trama, muestran la importancia de su identidad.

Pero en My Oxford Year, la decisión de hacer que Anna fuera hispana fue aún más importante que nunca, tomando en cuenta los tiempos turbulentos por los que atraviesa EE. UU. frente a las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

"Al ver la película en el estreno, la decisión de hacer que Anna fuera una joven hispana me resonó aún más. Estoy muy orgullosa de todas las decisiones que tomamos al construir su personaje como una joven latinoamericana nacida y criada en este país, hija de dos personas que emigraron aquí", cuenta.

De acuerdo con Carson, Anna no solo la representa a ella, sino a "las chicas jóvenes que se parecen" a ella. "Estoy muy orgullosa y espero que, cuando las jóvenes la vean, también puedan sentirse reflejadas", afirmó.

