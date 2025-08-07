Intec reconoce a Miguel Franjul como Profesor Honorífico

Miguel Franjul fue reconocido como Profesor Honorífico del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec). ( JORGE MARTÍNEZ )

El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) otorgó el reconocimiento Profesor Honorífico al destacado periodista dominicano y director del Listín Diario, Miguel Franjul, por su trayectoria ejemplar, su contribución al periodismo nacional y su compromiso ético con la sociedad.

La decisión fue tomada por el Consejo Académico de la universidad mediante la resolución No. 20250311-06/19, aprobada el 11 de marzo de 2025, atendiendo a una propuesta elevada por el fenecido rector, Julio Sánchez Maríñez.

El reconocimiento de Profesor Honorífico se otorga a profesionales cuya producción intelectual y aporte a la sociedad los convierte en modelos para la comunidad universitaria.

En el acto realizado en el Auditorio de la Seguridad Social (OSES) de la alta casa de estudios, al que asistieron amigos y familiares, la rectora en funciones del Intec, Alliet Ortega, destacó que la voz, pluma y criterio de Franjul "han contribuido, durante más de cinco décadas, a forjar una prensa más libre, más ética y comprometida con la verdad".

"Don Miguel Franjul ha demostrado a lo largo de varias décadas una inquebrantable defensa por los valores democráticos, el respeto por la verdad y una capacidad admirable para adaptarse a los cambios tecnológicos y culturales sin perder el norte ético que guía su pluma. Hoy, no solo premiamos una carrera brillante, sino también una actitud ante la vida, un modelo de integridad, de labor social y una fuente de inspiración para las nuevas generaciones de comunicadores", sostuvo.

En el acto de condecoración, José Joaquín Puello Herrera, miembro fundador del Intec, tuvo a su cargo la semblanza de Miguel Franjul, a quien lo une una amistad de más de 40 años.

Al ser investido como Profesor Honorífico, el director de Listín Diario, propuso que el Intec lidere la creación de un Consejo Nacional de Ética en Inteligencia Artificial (IA) que garantice la supervisión de la tecnología con rostro humano en el país.

"A través de ese Consejo podemos ir sentando las bases de regulaciones y normas, proceso en el cual estamos rezagados en el país", dijo.

Sobre Miguel Franjul

Miguel Antonio Franjul Bucarelly, nombre de pila de Miguel Franjul, ha ejercido como periodista, escritor, director y productor con una carrera marcada por la defensa de la libertad de prensa, la justicia social y los valores éticos en los medios de comunicación.

Fue fundador del periódico Hoy en 1981, donde desempeñó diversos roles como subjefe de redacción, jefe de redacción, subdirector y columnista principal.

En 1986 pasó a dirigir el periódico La Información, en Santiago de los Caballeros, y en 1999, el periódico La Nación. En el 2000 asumió la dirección de Listín Diario, cargo que hasta el momento desempeña.

Además, ha producido y conducido programas de televisión, y es autor de obras como Somoza y Duvalier, la caída de dos dinastías, Bosch, noventa días de clandestinidad, La sociedad encarcelada y A la vera de la noticia.

El Consejo Académico destacó, entre otros méritos, que el periodista ha sido galardonado con el Premio Nacional de Periodismo 2020, otorgado por el Presidente de la República, y ha recibido Doctorados Honoris Causa por universidades nacionales e internacionales.

También ha representado al país en organismos como la Comisión de Libertad de Prensa y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), de la que es vicepresidente para República Dominicana.