×
Compartir
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Obra
Obra

Otro Teatro concluye primera temporada de "Guerra de los Mundos II: Los Monstruos Románticos Atacan"

La puesta en escena incorporó recursos del danza teatro y un diseño minimalista

    Expandir imagen
    Otro Teatro concluye primera temporada de "Guerra de los Mundos II: Los Monstruos Románticos Atacan"
    Imagen de la primera temporada de la obra "Guerra de los Mundos II: Los Monstruos Románticos Atacan", presentada por la compañía Otro Teatro SRL. (FUENTE EXTERNA)

     La primera temporada de la obra "Guerra de los Mundos II: Los Monstruos Románticos Atacan", presentada por la compañía Otro Teatro SRL, finalizó recientemente en la Sala La Dramática del Palacio de Bellas Artes.

    La pieza, escrita y dirigida por Rafael Morla, fue interpretada por él mismo junto a Isabel Spencer. Se trata de una comedia con elementos de ciencia ficción que aborda temas relacionados con el amor romántico y las relaciones sociales actuales.

    La puesta en escena incorporó recursos del danza teatro y un diseño minimalista. La producción incluyó la iluminación de Isaac Núñez, vestuario de Palma Ruiz, maquillaje de Taina Peña, y la asistencia de dirección de Glenis Valoy.

    La coordinación general estuvo a cargo de la productora Karina Valdez, quien señaló que la obra volverá a presentarse próximamente en nuevas fechas que serán informadas a través de las redes sociales de la compañía.

    Expandir imagen
    Infografía
    Escena de la obra "Guerra de los Mundos II: Los Monstruos Románticos Atacan". (FUENTE EXTERNA)

    Más

    • Otro Teatro mantiene una línea de trabajo enfocada en propuestas contemporáneas que combinan teatro y reflexión social.
    • Para más información, el público puede seguir las actualizaciones en: @otro_teatro.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.