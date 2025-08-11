Otro Teatro concluye primera temporada de "Guerra de los Mundos II: Los Monstruos Románticos Atacan"

Imagen de la primera temporada de la obra "Guerra de los Mundos II: Los Monstruos Románticos Atacan", presentada por la compañía Otro Teatro SRL. ( FUENTE EXTERNA )

La primera temporada de la obra "Guerra de los Mundos II: Los Monstruos Románticos Atacan", presentada por la compañía Otro Teatro SRL, finalizó recientemente en la Sala La Dramática del Palacio de Bellas Artes.

La pieza, escrita y dirigida por Rafael Morla, fue interpretada por él mismo junto a Isabel Spencer. Se trata de una comedia con elementos de ciencia ficción que aborda temas relacionados con el amor romántico y las relaciones sociales actuales.

La puesta en escena incorporó recursos del danza teatro y un diseño minimalista. La producción incluyó la iluminación de Isaac Núñez, vestuario de Palma Ruiz, maquillaje de Taina Peña, y la asistencia de dirección de Glenis Valoy.

La coordinación general estuvo a cargo de la productora Karina Valdez, quien señaló que la obra volverá a presentarse próximamente en nuevas fechas que serán informadas a través de las redes sociales de la compañía.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/11/whatsapp-image-2025-08-11-at-34218-pm-1-7ba655a0.jpeg Escena de la obra "Guerra de los Mundos II: Los Monstruos Románticos Atacan". (FUENTE EXTERNA)

Otro Teatro mantiene una línea de trabajo enfocada en propuestas contemporáneas que combinan teatro y reflexión social .

