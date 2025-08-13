Namphi Rodríguez pone a circular su quinta obra sobre justicia administrativa

Namphi Rodríguez ha puesto en circulación su quinta obra sobre justicia administrativa, "Glosario del Proceso Contencioso-Administrativo". ( FUENTE EXTERNA )

El jurista y escritor Namphi Rodríguez presentó el "Glosario del Proceso Contencioso-Administrativo", su quinta obra que en esta ocasión condensa la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Tribunal Constitucional (TC) sobre la justicia administrativa y la organización del Estado.

Este libro, de más de 900 páginas y a la venta en las principales librerías del país, es el tercer volumen de la colección Jurisprudencia de las Altas Cortes y abona los anchos cauces del Derecho Administrativo y del proceso contencioso-administrativo en República Dominicana.

Anteriormente, el abogado y académico publicó los diccionarios de Jurisprudencia Constitucional y Electoral, así como las obras de doctrina Protección Constitucional del Consumidor y Defensa de la Libertad de Expresión y los Derechos Fundamentales.

Una mirada al Estado Social

"Nos ha tocado llevar a afecto la ardua tarea de compilar la jurisprudencia del TC y de la SCJ, cuya Tercera Sala tiene a su cargo, entre otras materias, el contencioso-administrativo y el contencioso-tributario; el libro es una expresión de nuestro emergente Estado Social", subrayó el autor.

Rodríguez destacó que este Glosario del Proceso Contencioso-Administrativo se ha dedicado a escrutar el contencioso-administrativo general y la materia de función pública, aproximando sólo atisbos al contencioso-tributario con fines didácticos y complementarios.

En la nueva publicación se realiza una exhaustiva compilación del primer año de jurisprudencia de la Tercera Sala de la SCJ sobre la Ley 2-23, de Recurso de Casación, como un aporte a la comunidad jurídica de la labor pretoriana de esta alta corte luego de la instauración del interés casacional y el carácter vinculante para los tribunales del Poder Judicial de su doctrina jurisprudencial.

"Este último hecho y el precedente constitucional del TC han configurado un nuevo sistema de fuentes del ordenamiento jurídico dominicano, en el que la jurisprudencia asume un rol preponderante en la toma de decisiones de los jueces y operadores judiciales", adujo, enfatizando que el ordenamiento jurídico dominicano ha hecho el tránsito de un Derecho legislativo a un Derecho mixto, legislativo y jurisprudencial.

Rodríguez destacó que han transcurrido más de siete décadas desde la instauración legislativa de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en las cuales la configuración plena de una jurisdicción ha sido un anhelo de una vivaz ciudadanía que ha luchado por los derechos de los administrados.