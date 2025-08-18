José Mármol publica "Otras angustias de la posmodernidad" en Madrid

El poeta y ensayista dominicano José Mármol lanzó en Madrid su más reciente obra, "Otras angustias de la posmodernidad". ( FUENTE EXTERNA )

El poeta y ensayista dominicano José Mármol lanzó en Madrid su más reciente obra, Otras angustias de la posmodernidad, publicada por Huerga & Fierro Editores dentro de la colección La Rama Dorada (Ensayo).

El libro, de más de 300 páginas, reúne un conjunto de reflexiones estéticas y filosóficas que abordan los dilemas contemporáneos de la cultura y la inteligencia humana frente a la tecnología, el populismo y el ruido digital.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/18/libro-jose-marmol-ed29aa1f.jpeg

Mármol examina, desde la tradición crítica y el pensamiento humanista, los riesgos que amenazan la vida intelectual en un tiempo de hiperconexiones y desconcierto colectivo.

En su parte final, la obra dedica un espacio a la cultura artística y literaria, enlazando figuras universales con creadores dominicanos, en un esfuerzo por ampliar el horizonte de diálogo entre lo local y lo global.

Trayectoria

José Mármol es miembro de la Academia Dominicana de la Lengua y de la Academia de Ciencias de la República Dominicana.

Doctor en Filosofía por la Universidad del País Vasco, ha desarrollado una amplia carrera literaria que lo ha hecho merecedor del Premio Nacional de Literatura (2013) y del Premio Casa de América de Poesía Americana (2012).

La obra Otras angustias de la posmodernidad ya está disponible en la Librería Cuesta de Santo Domingo y en librerías españolas, consolidando la presencia del autor dominicano en el circuito editorial internacional.

José Mármol se presentará en la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025 (FILSD 2025), que se celebrará del 25 de septiembre al 5 de octubre en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.

