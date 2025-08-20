La quinta temporada de Emily in Paris se estrenará en Netflix el 18 de diciembre

La actriz Lily Collins en la quinta temporada de Emily in Paris. ( FUENTE EXTERNA )

La quinta temporada de Emily in Paris, la exitosa serie de Netflix protagonizada por la actriz Lily Collins, se estrenará el próximo 18 de diciembre, anunció este miércoles el gigante del entretenimiento.

La plataforma de contenidos en línea acompañó el anuncio del estreno de una de las series más populares con varias fotografías del rodaje, donde puede verse a Collins, en su papel de la ejecutiva de marketing estadounidense Emily Cooper, viajando por la ciudad italiana de Venecia.

La relación entre Emily y el italiano Marcello (interpretado por Eugenio Franceschini), su nuevo interés amoroso que se inició en la segunda parte de la cuarta temporada, se explotará a lo largo de esta quinta entrega, que por primera vez salió de París para rodarse en Italia.

La nueva entrega contará, además, con el regreso de casi todo el elenco principal, incluidos Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (el chef Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc) y Lucien Laviscount (el británico Alfie), entre otros.

La primera parte vio la luz el 15 de agosto y ocupó el puesto número 1 en el Top 10 global de Netflix cuando se estrenó, con 19,9 millones de visualizaciones en sus primeros cuatro días, alcanzando así el Top 10 en 93 países y asegurándose un puesto en esa lista durante cuatro semanas consecutivas desde entonces, según datos de la plataforma.