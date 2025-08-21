Pierce Brosnan y Helen Mirren lideran el estreno mundial de The Thursday Murder Club en Londres

Dylan Brosnan, Pierce Brosnan y su nieta Isabella Smith posan en la alfombra verde en el estreno en el Reino Unido de 'The Thursday Murder Club' en Leicester Square Gardens en Londres, Reino Unido. ( EFE )

Estrellas de cine de la talla de Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y el cineasta Steven Spielberg se dieron cita este miércoles en Londres para la presentación de The Thursday Murder Club (El Club del Crimen de los Jueves), la nueva película que llegará a Netflix el próximo 28 de agosto.

La icónica plaza de Leicester Square se transformó en el complejo residencial de Cooper's Chase, escenario de la trama, con una ambientación que incluyó autos de policía, un cementerio, llamas reales y una alfombra roja de color verde hierba por la que desfiló todo el elenco de la adaptación cinematográfica del ´bestseller´ del escritor británico Richard Osman.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/21/richard-osman-1-3ba6f33c.jpg El autor británico Richard Osman posa en la alfombra verde en el estreno en el Reino Unido de 'The Thursday Murder Club' en Leicester Square Gardens en Londres, Reino Unido. (EFE)

El autor de la saga señaló a EFE que resul tó "divertido e interesante" ver cómo los personajes de sus libros —un grupo de jubilados obsesionados con resolver crímenes por diversión— llegaron a la gran pantalla, aunque admitió que prefirió no involucrarse demasiado en el proceso.

"Mi trabajo son los libros. Es lo que me importa y lo que escribo. Preferí delegar y dejarlo en manos de alguien increíble como el director Chris Columbus (Harry Potter, Home Alone) y este maravilloso elenco", comentó.

Los cuatro protagonistas principales son Helen Mirren (Elizabeth), Pierce Brosnan (Ron), Ben Kingsley (Ibrahim) y Celia Imrie (Joyce), quienes encabezan este filme de misterio policíaco al estilo clásico whodunit.

En la cinta, Tom Ellis (Lucifer) interpreta a Jason Richie, hijo del personaje de Brosnan. El actor confesó entre risas que tuvo "el padre más atractivo del mundo" en la ficción:

"No podía dejar de mirarlo", dijo. También calificó a Brosnan como un "artista increíble" y reveló que, en cada descanso del rodaje, el veterano intérprete sacaba su bloc de dibujo y desaparecía para dedicarse a su otra pasión.

El auge del género de misterio

The Thursday Murder Club y el éxito literario en el que se inspira son una muestra del momento que vive el género de misterio y el true crime, ya sea en libros, películas o pódcasts.

"Es una gran fuente de material, ¿no crees? A todo el mundo le atrae. No quiero decir que a todo el mundo le gusten los asesinatos, pero estas historias de crímenes y detectives son fascinantes. La gente quiere sentirse como sabuesos, ya sea en el cine o desde el sofá de su casa", comentó Danny Mays, quien interpreta al detective Chris Hudson.

Reflexiones sobre la vida y la muerte

La muerte, la vejez y la forma de afrontar el final de la vida también forman parte de la trama. El británico Richard E. Grant (Bobby Tanner en la película) recordó el fallecimiento de su esposa hace cinco años y cómo, antes de morir, le pidió que intentara encontrar "un puñado de felicidad" en cada día.

"He intentado vivir bajo esa premisa, porque solo se vive una vez. Mi objetivo es sacar lo mejor de cada oportunidad que tengo", relató.

Mientras tanto, Geoff Bell, que interpreta a Tony Curran, uno de los dueños del complejo residencial Cooper´s Chase, confesó que le encantaría retirarse en España. "Me encanta España. He rodado mucho en Andalucía, en la Sierra Nevada y en sus alrededores. Ahora volveré a Granada, a visitar los lugares en los que grabé hace más de 20 años", afirmó.