Tragedia en "Emily in Paris": muere repentinamente asistente de dirección en pleno rodaje

el asistente de dirección Diego Borella, de 47 años, falleció inesperadamente, mientras se encontraba preparando una de las últimas escenas de la nueva temporada de "Emily in Paris". ( FUENTE EXTERNA )

La producción de la exitosa serie de Netflix Emily in Paris se ha visto marcada por una tragedia. Durante el rodaje de su quinta temporada en Venecia, Italia, el asistente de dirección Diego Borella, de 47 años, falleció inesperadamente, mientras se encontraba preparando una de las últimas escenas de la nueva entrega de la serie.

El equipo de producción estaba en el icónico Hotel Danieli, cuando Borella se desplomó frente al equipo técnico alrededor de las 7:00 de la noche. A pesar de la rápida intervención de los servicios médicos locales, no se pudo hacer nada para salvarle la vida.

Según el reporte del servicio de salud de Venecia, la ambulancia llegó a las 6:42, y los médicos intentaron reanimarlo, pero los esfuerzos fueron infructuosos. A las 7:30, fue declarado muerto.

Medios italianos como La Repubblica informaron que, según las primeras hipótesis, Borella habría sufrido un infarto fulminante. Este suceso repentino dejó consternado al equipo de la producción y provocó una pausa inmediata en el rodaje de la serie.

¿Quién era?

Diego Borella era un nombre respetado dentro de la industria audiovisual, especialmente en el ámbito del cine y la televisión.

Nacido en Venecia, Borella tenía una formación internacional que abarcaba Roma, Londres y Nueva York, lo que le permitió desarrollar una carrera multifacética que incluía no solo la dirección, sino también su pasión por las artes visuales y la literatura.

En los últimos años, Borella se había aventurado en el mundo de la escritura, creando poesía y cuentos infantiles, lo que añadía una capa creativa a su trabajo en el cine. Sus amigos y colegas lo recuerdan como un profesional elegante, con un estilo único y una energía creativa que dejaba huella.

Mattia Berto, un amigo cercano, compartió sus sentimientos en la revista Hola: "Guardo muy buenos recuerdos de Diego; era un chico guapo, elegante y con mucho estilo. La última vez que nos vimos fue en una cena en París con su mejor amiga y la mía. La noticia de su muerte me devastó".

Reacción de la producción

El equipo de producción, junto con un portavoz de Paramount Television Studios, expresó su pesar tras la pérdida de Borella.

En declaraciones a People, el portavoz comentó: "Estamos profundamente tristes por la repentina partida de un miembro de la familia de producción de Emily in Paris. Nuestros corazones están con la familia y los seres queridos del individuo en este momento increíblemente difícil".

A pesar del dolor por la pérdida, el rodaje continuó. Según el medio Il Messaggero, el equipo reanudó las grabaciones el 23 de agosto, dos días después de la tragedia. Sin embargo, hasta el momento, Netflix, Darren Star Productions y Jax Media no han emitido comentarios oficiales sobre el suceso.

La quinta temporada de "Emily in Paris"

La tragedia ocurrió en el contexto del rodaje de la esperada quinta temporada de Emily in Paris, cuyo estreno está programado para el 18 de diciembre de 2025 en Netflix.

Creada por Darren Star, Emily in Paris sigue las peripecias de Emily Cooper (interpretada por Lily Collins), una joven ejecutiva de marketing que se traslada de Chicago a París para trabajar en una agencia francesa.

En la nueva temporada, la historia dará un giro importante, ya que Emily se muda a Italia, rodándose escenas en Roma y Venecia, dos de las ciudades más emblemáticas de Europa.

El avance oficial de la temporada adelanta que Emily, ahora convertida en jefa de Agence Grateau Roma, enfrentará desafíos tanto profesionales como románticos mientras se adapta a su nueva vida en Italia. La trama promete un desenlace lleno de giros inesperados, incluyendo un gran secreto que amenaza sus relaciones más cercanas.

La serie ha sido un éxito global, gracias a su mezcla de comedia, romance y el fascinante estilo de vida parisino, pero esta quinta temporada tiene todos los ingredientes para llevar la historia a nuevas alturas.

