Legionarios de Cristo pide perdón a víctimas tras estreno de "Marcial Maciel: el lobo de Dios"

La miniserie "Marcial Maciel: el lobo de Dios" trata 60 casos de abusos que el sacerdote mexicano cometió durante décadas. ( FUENTE EXTERNA )

La congregación religiosa mexicana Legionarios de Cristo expresó a través de un comunicado en la noche del jueves su "profunda solidaridad y cercanía con las víctimas de los abusos cometidos por el P. Marcial Maciel", tras la publicación de la miniserie de HBO Max Marcial Maciel: el lobo de Dios, en la que se exponen los abusos del religioso.

La pieza audiovisual de cuatro capítulos trata el asunto de al menos 60 casos de abusos que el sacerdote mexicano Marcial Maciel, fundador de la congregación, cometió durante décadas, así como la red de silencio que lo protegió y el daño causado a las víctimas y a la institución religiosa.

En el comunicado, los Legionarios de Cristo señalaron que en 2022 la congregación aceptó, "como un acto de responsabilidad y transparencia", la petición de la productora para la realización de unas entrevistas con el propósito de ofrecer información oficial y dar testimonio de los procesos de renovación internos.

Pese a ello, lamentaron que, en la serie, de la que no formaron parte de la coproducción ni la colaboración editorial, se hayan incluido imágenes de menores de edad en aquel momento, exconsagradas y sacerdotes sin contar con la autorización de los involucrados ni de la propia congregación.

Afirmaron que esto "ha causado malestar en varios de ellos".

En el documento reiteran el "capítulo oscuro" en el que demostraron "la incapacidad inicial de creer los testimonios de víctimas del P. Maciel, el largo silencio institucional y, más adelante, los titubeos y errores de juicio a la hora de informar a los miembros de la Congregación y a las demás personas".

Acusaciones

La organización religiosa recordó que en 2010 aceptó públicamente la verdad de las acusaciones contra el fundador.

Cuatro años después el órgano supremo de gobierno del grupo "reafirmó con claridad que el P. Maciel no puede ser considerado un modelo de santidad", y en 2020 el papa Francisco reiteró que su conducta delictiva impedía presentarlo como ejemplo.

Además, reiteraron que desde hace 15 años la organización ha implementado medidas de renovación, prevención y transparencia para abordar los abusos y su legado institucional.

