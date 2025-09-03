Regresa la XVI edición de la Gala Estrellas de la Danza Mundial

La Gala Estrellas de la Danza Mundial tiene como propósito recaudar fondos a beneficio de la Fundación Nido para Ángeles. ( FUENTE EXTERNA )

La Gala Benéfica Estrellas de la Danza Mundial celebra su XVI edición, consolidándose como uno de los eventos culturales más esperados del año.

Esta velada reunirá a un elenco destacado de primeros bailarines internacionales de Estados Unidos, España, Italia, Estonia, Cuba y República Dominicana. Expondrán géneros diferentes como son el clásico, flamenco y contemporáneo.

Más allá del espectáculo artístico, esta gala tiene un propósito profundamente humano: recaudar fondos a beneficio de la Fundación Nido para Ángeles, una organización comprometida con mejorar la calidad de vida de niños, niñas y jóvenes con parálisis cerebral en República Dominicana.

Bajo la producción de la reconocida gestora cultural Monika Despradel, también presidenta de la Fundación Nido para Ángeles, esta impresionante puesta en escena tiene como propósito transformar el arte en acción solidaria, recaudando fondos esenciales para continuar impactando positivamente la vida de niños, niñas y jóvenes con parálisis cerebral.

"El público no solo disfrutará de una noche de excelencia artística, sino que también tendrá la oportunidad de contribuir con una causa que transforma vidas", afirma Despradel.

Los bailarines

La décimosexta Gala de Estrellas cuenta este año con la dirección artística de Paul Seaquist. Las Estrellas de esta edición son: Patricia Donn, en Flamenco, Elisabetta Formento de la Compañía Nacional de Danza de España, Cristiano Principato de Estonia National Ballet, Emma Topolova y Patrick Yocum del Boston Ballet, Dawn Atkins y Stanislav Olshanskyi del Miami City Ballet, Lorena García y Yonger Castellanos de Otro Lado Dance Company.

Y de la República Dominicana estarán las primeras figuras del Ballet Nacional Dominicano dirigido por Pablo Pérez.

Parte del programa de la noche incluirá piezas del repertorio clásico tales como Carmen, Don Quijote, Diana y Acteón. Así como piezas del repertorio contemporáneo y flamenco conocidas internacionalmente. Y el Ballet Nacional estrenará una nueva pieza para esta noche.

Las boletas para esta única presentación ya están disponibles en la boletería del Teatro Nacional.

Sobre la Fundación Nido Para Ángeles

La Fundación Nido para Ángeles desde el 2007 trabaja con el fin de mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y jóvenes con Parálisis Cerebral y sus familias. Así como sensibilizar y educar a la población desde una perspectiva de inclusión y garantía de derechos. Creemos en el respeto a las capacidades diferentes de las personas, promovemos que la inclusión es la parte esencial para eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación social.

"Creemos en una sociedad inclusiva, la que valoriza la diversidad humana y fortalece la aceptación de las diferencias individuales. Es dentro de ella que aprendemos a convivir, contribuir y construir juntos un mundo de oportunidades reales (no obligatoriamente iguales) pero si para todos y todas", indica la fundación.