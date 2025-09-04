Fallece el diseñador Giorgio Armani, el "rey de la moda italiana"

Fallece el diseñador Giorgio Armani a los 91. En la imagen de archivo se le ve posando. ( FUENTE EXTERNA )

El diseñador Giorgio Armani, considerado el "rey" de la moda italiana, falleció este jueves a los 91 años en Milán.

El "rey de la moda italiana" murió acompañado de su familia y de Leo Dell'Orco, su compañero durante los últimos 20 años, informó su grupo empresarial.

Armani deja tras de sí un imperio que es sinónimo de lujo, sobriedad y una sofisticación atemporal que conquistó Hollywood y el mundo entero.

Nacido en Piacenza, el 11 de julio de 1934, Armani fue un autodidacta que, tras un breve paso por la medicina y el escaparatismo, decidió emprender un camino que cambiaría la moda para siempre.

En 1975, fundó su propia casa de moda, una decisión que catapultó su visión al centro del escenario. Su revolucionaria aproximación a la sastrería, especialmente el traje desestructurado para hombre, liberó la silueta y estableció un nuevo estándar de comodidad y estilo.

El imperio Armani, que la revista Forbes valoró en miles de millones de dólares, se expandió más allá de la ropa. Incluyó colecciones de mujer, fragancias, hoteles, restaurantes y la línea de decoración Armani/Casa.

Su nombre se convirtió en una marca que representa un estilo de vida, un universo de lujo discreto que atrajo a celebridades de la talla de Julia Roberts, Leonardo DiCaprio y Cate Blanchett, quienes lucieron sus diseños en las alfombras rojas más importantes.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/04/el-disenador-italiano-giorgio-armani-efedaniel-dal-zennaroarchivo-2e7e5d9c.jpg El diseñador italiano Giorgio Armani. EFE/Daniel Dal Zennaro/Archivo

A lo largo de su carrera, Armani demostró que el diseño de moda es mucho más que ropa: es un lenguaje, una forma de expresión personal.

Con su estética minimalista y su rechazo a las tendencias efímeras, construyó un legado de prendas que desafiaban el tiempo . Su visión de la moda como una herramienta para la confianza y la autenticidad dejó una huella imborrable en la industria.

Mientras el mundo reflexiona sobre su inmensa contribución, la herencia de Giorgio Armani perdura en cada traje de impecable corte y en la filosofía de "lujo silencioso" que él mismo popularizó. Su influencia continuará inspirando a diseñadores y amantes de la moda por generaciones.