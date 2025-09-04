Giorgio Armani, el hombre que vistió el deporte con sobriedad y glamour

Fallecido este jueves 4 de septiembre del 2025 a los 91 años, Giorgio Armani no solo será recordado como el ´rey´ de la moda italiana, sino también como un pionero en vestir el deporte con elegancia, identidad nacional y estilo inconfundible.

Desde las pasarelas de Milán hasta los estadios y los Juegos Olímpicos, Armani supo llevar la estética de la alta costura al corazón de la competencia deportiva, fusionando sobriedad, clase y rendimiento. Su legado, por tanto, no solo pertenece al mundo de la moda, sino también al de la historia deportiva de Italia.

La firma Armani ha estado presente en algunos de los momentos más emblemáticos del deporte italiano. Desde 2012, el diseñador fue el encargado de vestir a la delegación olímpica italiana en cuatro ediciones consecutivas de los Juegos Olímpicos: Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020 y la reciente París 2024.

Un vínculo que continuará incluso tras su partida, ya que también diseñó la indumentaria oficial para los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026.

Su toque distintivo, sobrio y elegante, imprimió carácter y orgullo nacional en cada uniforme, con frases del himno italiano bordadas en el interior de las prendas, un sello que mezclaba moda y patriotismo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/04/armani-1o-40f716e2.jpg Giorgio Armani fue unpionero en vestir el deporte.

El fútbol también habló en clave Armani

La relación de Armani con el fútbol comenzó en 1994, cuando diseñó los trajes oficiales de la selección italiana para el Mundial de Estados Unidos. Décadas después, volvió a vestir a la Azzurra en 2019, acompañándola en su camino hacia el título de la Eurocopa 2021.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/04/68b99cba38c2d-2de187ee.jpeg En sus diseños deprtivos, Giorgio Armani (FUENTE EXTERNA)

En el plano de clubes, su marca deportiva EA7 también se hizo presente. Desde 2022, el Napoli lució sus diseños durante una etapa gloriosa en la que el club conquistó dos Scudettos. El presidente napolitano, Aurelio De Laurentiis, despidió a Armani con palabras sentidas: "Un amigo y un aliado del club".

Giorgio Armani, gran referente del mundo de la moda, ha confeccionado estos uniformes para los jugadores de la Selección Italia en la Eurocopa. pic.twitter.com/yzh2Ki5E7W — Manu Heredia (@ManuHeredia21) June 7, 2021

Más recientemente, la Juventus firmó un acuerdo con la casa Armani para que los jugadores vistan trajes del diseñador fuera del campo durante las temporadas 2025-26 y 2026-27, una alianza que no verá en vida, pero que consolida su presencia en la élite del fútbol italiano.

Un legado que trasciende la moda

Trabajador incansable hasta sus últimos días, Giorgio Armani fue más que un diseñador : fue un símbolo de elegancia , constancia y visión. Su capacidad para trasladar la moda al mundo del deporte, sin sacrificar ni funcionalidad ni estética, lo convirtió en un pionero.

