×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
María Cristina Camilo
María Cristina Camilo

VIDEO | Dan el último adiós a María Cristina Camilo previo a su sepultura este domingo

Las honras fúnebres se llevaron a cabo en Radio Televisión Dominicana

  • Mayra Pérez Castillo - Twitter
  • Mayra Pérez Castillo - Facebook

Durante un acto solemne en las instalaciones de Radio Televisión Dominicana, canal 4, fue dado el último adiós a María Cristina Camilo (Maita), previo a su sepultura este domingo en el cementerio Puerta del Cielo.

En su discurso, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, resaltó la dilatada carrera en la comunicación de Maita, en la radio nacional, en la televisión, en las tablas, en el teatro y en la industria cinematográfica, asegurando que lo hizo siempre con los mismos parámetros y protocolos:

  • La decencia
  • El enfoque
  • La disciplina
  • La responsabilidad

Esa fue su marca personal, extendida a lo largo de una vida prolongada y fructífera, agregó.

"Maita era una mujer alérgica al arroz, pero también al resentimiento, al conflicto, a los problemas... Siempre se mantuvo con su sonrisa característica y con su vestuario blanco de cada jueves".

Asimismo, compartió anécdotas sobre sus coincidencias en la vida con la importante mujer polifacética, "siempre dispuesta a enseñar los conocimientos que había acumulado a lo largo de una prodigiosa carrera y de ponerlos a disposición de las nuevas generaciones".

Frente a su ataúd, el ministro la recordó como una profesional impecable en cada actuación y en cada escenario donde tuvo responsabilidades.

Expandir imagen
Infografía
Ellis Pérez y Roberto Ángel Salcedo. (NEAL CRUZ)

"Si había un llamado en el canal de televisión, era la primera en llegar. Si había un compromiso en el teatro, también era la primera. Siempre con sus materiales listos y las herramientas necesarias para cumplir. Lo hacía por el amplio sentido de la disciplina que desarrolló".

Aseguró que, con la partida física de María Cristina Camilo, la comunicación cierra un ciclo e inicia una nueva etapa para extender su legado de lo mejor de la comunicación dominicana a las nuevas generaciones.

Un museo en su honor

Evidentemente conmovido. Con emociones que entrecortaban su voz, Ellis Pérez, presidente del Consejo Administrativo RTVD, habló sobre la grandeza de Camilo y propuso que, como homenaje póstumo, se haga en las instalaciones del canal estatal el museo María Cristina Camilo

Expandir imagen
Infografía
José Danilo González Ortiz, nieto de la primera locutora dominicana. (NEAL CRUZ)

Al final de este homenaje habló también su nieto, José Danilo González Ortiz, quien destacó que su abuela vivió 107 años preparándose para este momento, con una vida pura, dedicada al amor, al arte, a la gente y al servicio.

Recordó anécdotas de su paso por la radio y la televisión, y subrayó que María Cristina siempre mantuvo una línea recta, de profesionalismo y entrega.

Expandir imagen
Infografía
Personalidades sociales se dieron cita al solemne encuentro. (NEAL CRUZ)
RELACIONADAS
TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Periodista dominicana con una maestría en Comunicación Corporativa. Titulada en estilismo y asesoría de imagen. Es una apasionada del contenido sobre la salud, la belleza, el buen vivir y la cultura.