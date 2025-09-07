Durante un acto solemne en las instalaciones de Radio Televisión Dominicana, canal 4, fue dado el último adiós a María Cristina Camilo (Maita), previo a su sepultura este domingo en el cementerio Puerta del Cielo.

En su discurso, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, resaltó la dilatada carrera en la comunicación de Maita, en la radio nacional, en la televisión, en las tablas, en el teatro y en la industria cinematográfica, asegurando que lo hizo siempre con los mismos parámetros y protocolos:

La decencia

El enfoque

La disciplina

La responsabilidad

Esa fue su marca personal, extendida a lo largo de una vida prolongada y fructífera, agregó.

"Maita era una mujer alérgica al arroz, pero también al resentimiento, al conflicto, a los problemas... Siempre se mantuvo con su sonrisa característica y con su vestuario blanco de cada jueves".

Asimismo, compartió anécdotas sobre sus coincidencias en la vida con la importante mujer polifacética, "siempre dispuesta a enseñar los conocimientos que había acumulado a lo largo de una prodigiosa carrera y de ponerlos a disposición de las nuevas generaciones".

Frente a su ataúd, el ministro la recordó como una profesional impecable en cada actuación y en cada escenario donde tuvo responsabilidades.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/07/whatsapp-image-2025-09-07-at-12724-pm-95d8abc8.jpeg Ellis Pérez y Roberto Ángel Salcedo. (NEAL CRUZ)

"Si había un llamado en el canal de televisión, era la primera en llegar. Si había un compromiso en el teatro, también era la primera. Siempre con sus materiales listos y las herramientas necesarias para cumplir. Lo hacía por el amplio sentido de la disciplina que desarrolló".

Aseguró que, con la partida física de María Cristina Camilo, la comunicación cierra un ciclo e inicia una nueva etapa para extender su legado de lo mejor de la comunicación dominicana a las nuevas generaciones.

Un museo en su honor

Evidentemente conmovido. Con emociones que entrecortaban su voz, Ellis Pérez, presidente del Consejo Administrativo RTVD, habló sobre la grandeza de Camilo y propuso que, como homenaje póstumo, se haga en las instalaciones del canal estatal el museo María Cristina Camilo

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/07/whatsapp-image-2025-09-07-at-12723-pm-721b8281.jpeg José Danilo González Ortiz, nieto de la primera locutora dominicana. (NEAL CRUZ)

Al final de este homenaje habló también su nieto, José Danilo González Ortiz, quien destacó que su abuela vivió 107 años preparándose para este momento, con una vida pura, dedicada al amor, al arte, a la gente y al servicio.

Recordó anécdotas de su paso por la radio y la televisión, y subrayó que María Cristina siempre mantuvo una línea recta, de profesionalismo y entrega.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/07/whatsapp-image-2025-09-07-at-12720-pm-a35e367d.jpeg Personalidades sociales se dieron cita al solemne encuentro. (NEAL CRUZ)