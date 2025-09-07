Patricia Donn bailará con trajes de Oscar de la Renta en la Gala Estrellas de la Danza Mundial

La bailarina española Patricia Donn interpretará piezas de flamenco con diseños de Oscar de la Renta en la XVI Gala Estrellas de la Danza Mundial. ( SUMINISTRA )

La XVI Gala Benéfica Estrellas de la Danza Mundial subirá a escena este sábado 13 de septiembre en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito. En esta edición, la bailarina española Patricia Donn bailará dos piezas de flamenco luciendo trajes de la prestigiosa casa de moda Oscar de la Renta, gracias a un acuerdo especial con la firma internacional.

La gala reunirá en un mismo escenario a un elenco de destacados primeros bailarines de Estados Unidos, España, Italia, Estonia, Cuba y República Dominicana, quienes presentarán un repertorio variado que incluye danza clásica, flamenco y contemporáneo, con piezas tradicionales y nuevas coreografías creadas especialmente para esta edición.

Bajo la producción de la reconocida gestora cultural Monika Despradel, la puesta en escena tiene como propósito transformar el arte en acción solidaria, recaudando fondos para la Fundación Nido para Ángeles, institución dedicada desde 2007 a mejorar la calidad de vida de niños, niñas y jóvenes con parálisis cerebral en la República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/07/emma2-e8b66ed0.jpeg La bailarina Emma Topolova, del Boston Ballet, formará parte del elenco internacional de la XVI Gala Estrellas de la Danza Mundial en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

Figuras estelares

La dirección artística está a cargo de Paul Seaquist y contará con la participación de figuras internacionales como Elisabetta Formento, de la Compañía Nacional de Danza de España; Cristiano Principato, de Estonia National Ballet; Emma Topolova y Patrick Yocum, del Boston Ballet; Dawn Atkins y Stanislav Olshanskyi, del Miami City Ballet; Lorena García y Yonger Castellanos, de Otro Lado Dance Company. Representando al país estarán los primeros bailarines del Ballet Nacional Dominicano, dirigido por Pablo Pérez.

Las boletas para esta única presentación están disponibles en la boletería del Teatro Nacional y en su plataforma digital boleteria.com.do.

Sobre la Fundación Nido para Ángeles

La Fundación Nido para Ángeles trabaja desde 2007 en favor de los niños, niñas y jóvenes con parálisis cerebral y sus familias. Su labor se centra en la inclusión, la sensibilización y la educación, promoviendo una sociedad que valore la diversidad humana y elimine las barreras que limitan la participación social.