Familia real honra a Isabel II en el tercer aniversario de su muerte con flores y visitas

La familia real británica honró este lunes a la reina Isabel II cuando se cumplen tres años de su fallecimiento en el Castillo de Balmoral (Escocia), con visitas a entidades de las que era patrona y entrega de flores en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, donde se encuentran sus restos mortales.

El príncipe de Gales, William, acudió junto a su esposa, Kate, a la sucursal que el Instituto de la Mujer británico tiene en Sunningdale, cerca del Castillo de Windsor, de la que la monarca fue miembro durante más de 80 años y en el que se desempañaba como presidenta de honor, y donde departieron con algunas mujeres, con las tomaron el té.

Kate acudió a este acto por sorpresa, ya que su asistencia no estaba confirmada.

El rey Carlos III se encuentra en Balmoral, y ni él ni la reina tienen programados actos públicos durante esta semana.

El duque de Sussex, el príncipe Harry, que regresó a Londres por primera vez desde abril para la entrega de premios en una institución de la que es patrono, depositó una corona de flores y rindió homenaje en privado ante la tumba de su abuela, según informó a medios británicos uno de sus portavoces.

¿El reencuentro?

En torno a esta visita, la prensa local se hizo eco de rumores sobre un posible reencuentro entre el monarca y su hijo, que vive en California (Estados Unidos) con su esposa Meghan Markle y sus dos hijos desde que en 2020 renunció a sus funciones reales.

Harry participará en la noche de este lunes en la gala anual de los premios de la organización WellChild, de la que es patrono desde hace 17 años y que apoya a niños gravemente enfermos y a sus familias, y la última vez que se encontró con su padre.

