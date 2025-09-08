La Infanta Sofía inicia su formación en Ciencias Políticas en Lisboa

La infanta Sofía inició este lunes en Lisboa su periodo de adaptación en el Forward College, donde cursará Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. ( EFE )

La infanta Sofía ya se encuentra en Portugal y comenzó este lunes el periodo de adaptación en el centro universitario Forward College, donde estudiará este año el primer curso de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Lisboa.

El Forward College publicó en sus redes sociales vídeos de este primer día en los que puede verse a la infanta con el resto de los alumnos que iniciaron el periodo de adaptación.

En uno de esos momentos se aprecia a Sofía junto a sus compañeros participando en una actividad y en otra está sentada con ellos.

En este primer día, los estudiantes, de distintos países, asistieron a una charla de los fundadores del Forward College, desarrollaron actividades de trabajo en equipo, aprovecharon para conocerse los unos a los otros en el descanso para comer y recibieron una clase de historia de Portugal, explicó el centro.

Tras el periodo de adaptación, la infanta empezará las clases, que serán en inglés, en los próximos días.

Pese a que el Forward College tiene instalaciones de aprendizaje con aulas en Chiado y Bairro Alto, en pleno centro de Lisboa, esta primera jornada transcurrió en otra localización.

El centro cuenta con una residencia para estudiantes en la zona de Benfica, muy cerca del parque de Monsanto, en las afueras de capital lusa, con habitaciones individuales de entre 13 y 20 metros cuadrados, cocinas compartidas, salas de estudio y gimnasio. Su precio es de entre 590 y 690 euros al mes.

En el Forward College, adscrito a la Universidad de Londres, la infanta, de 18 años, va a cursar un grado de tres años de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, que realizará en Lisboa, París y Berlín, sucesivamente.

Esta fue la opción elegida después de que la joven, que se graduó en el UWC Atlantic College de Gales de Bachillerato Internacional, expresara su interés en seguir estudiando en el extranjero, como la mayoría de sus compañeros, y que sus padres, los reyes de España, le pusieran como condiciones que no fuera lejos para poder estar a disposición de las actividades institucionales y que sus estudios fueran útiles a la Corona.

El Foward College fue fundado en 2021 y, según explica su página web, ofrece más que una universidad tradicional. Sus alumnos estudian en tres capitales europeas, el primer curso en Lisboa, el segundo en París y el tercero en Berlín, y el coste ronda los 18,500 euros anuales.

Aunque está adscrito a la Universidad de Londres, los títulos de este centro están reconocidos por el Espacio Europeo de Educación Superior, y su dirección académica depende de la London School of Economics.

Este año en Lisboa la infanta Sofía va a seguir estrechando los lazos que unen a la casa real española con Portugal, que fue el destino del primer viaje oficial al extranjero de su hermana, la princesa Leonor, y también el primero de sus padres como reyes de España tras la proclamación de Felipe VI.

Pero el vínculo se remonta al siglo pasado, pues en Estoril, a las afueras de Lisboa, sus bisabuelos, los condes de Barcelona, Juan de Borbón y María de las Mercedes, estuvieron exiliados durante la dictadura franquista y fue aquí donde pasó sus años de juventud su abuelo, el rey emérito Juan Carlos I.

El rey Felipe, que habla portugués, ha visitado en múltiples ocasiones Portugal desde que ascendió al trono.